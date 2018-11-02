Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı; iki üniversitenin rektörü değişti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Sabancı ve Doğuş Üniversitelerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına İhsan Selim Baydaş atandı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu üyeliğine Burhan Ayar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Ahmet Ali Temurci'nin ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete 'de yer alan diğer atama kararları ile Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ebru Ural getirildi.