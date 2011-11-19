-Atama bekleyen öğretmenler eylem yaptı ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen atama bekleyen öğretmenler, kadrolu atama ve güvenceli iş taleplerini dile getirmek için eylem yaptı. ''Ataması Yapılamayan Öğretmenler Platformu'' tarafından organize edilen etkinlik için Türkiye'nin çeşitli illerinden pek çok öğretmen otobüslerle Ankara'ya geldi. Demirtepe'de toplanarak GMK Bulvarı üzerinden Kızılay'a doğru yürüyen grup, buradan Milli Eğitim Bakanlığı binası önüne yürümek istedi. Emniyet güçlerince durdurulan grup, GMK bulvarından ayrılmayarak trafiğe engel oldu ve çeşitli sloganlar attı. Atama bekleyen öğretmenlerin temsilcileriyle emniyet güçleri arasındaki görüşme sonucunda, küçük bir grubun Bakanlık önüne yürüyüşüne izin verildi. MEB binası önüne gelen grup adına yapılan basın açıklamasında, ''koşulsuz atama'' talebi ifade edildi. Açıklamada, nitelikli eğitim için ücretli öğretmenliğin kaldırılması, öğretmenlerin kadrolu ve güvenceli bir şekilde atanması için planlama yapılarak uygulamaya geçilmesi, 2012 bütçesinde eğitime ayrılan bütçenin artırılması istekleri belirtildi. Açıklamanın ardından, YKM önünde kendilerini bekleyen diğer grupla birleşen eylemciler, burada da aynı basın açıklamasını okuyup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldılar. Eylemin ardından GMK Bulvarı'nın Tandoğan-Kızılay istikameti trafiğe açıldı. Öğretmenlerin düzenlediği eyleme eğitim sendikalarının yetkilileriyle bazı milletvekilleri de katıldı. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde atama bekleyen öğretmenleri kabul etti. Öğretmenlerden Hasan Çakır, ataması yapılmayan 300 bin öğretmen adına Samsun'dan Ankara'ya 19 gün yürüdüklerini, hak arayışlarını duyurmak için eylem başlattıklarını belirterek, HAS Parti'nin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Atama bekleyen öğretmenler, MHP Genel Başkan yardımcıları Reşat Doğru ve Hamit Ayanoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.