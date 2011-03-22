-ATALAY: ''YAZIKLAR OLSUN O MİLLETVEKİLİNE'' TBMM (A.A) - 22.03.2011 - Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in polise tokat atmasını, ''Orada yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir yanlış. Yazıklar olsun o milletvekiline'' sözleriyle değerlendirdi. Atalay, TBMM'de, Nevruz kutlamaları sırasında BDP'li Tuncel'in polise tokat atmasıyla ilgili soruları yanıtladı. ''Polis belli ki bir konuda bir şeyi açıklamaya çalışıyor ama milletvekili ona tokat atıyor. Polis ne yapabilir bunun karşısında'' diyen Atalay, olay anının çok kritik olduğunu ifade etti. Polisin büyük bir olgunluk gösterdiğini belirten Atalay, ''Bunun değerlendirmesini millete bırakıyorum'' diye konuştu. Atalay, ''Görüntüleri izleyince ne hissettiniz'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Hiç kimsenin kimseye tokat atma hakkı yok. Görevini yapan polise ise hiç kimsenin hakkı yok. Bir milletvekilinin bırakın polisi herhangi bir vatandaşa böyle bir hakkı yok. Polis orada farklı bir tutumda bulunsaydı herkes polise hücum ederdi. İşte (milletvekiline şöyle tutumda bulundu, şöyle kaba davrandı) falan... Siz polisin ne kadar zor durumda görev yaptığını görün. Polis orada onların huzur içinde Nevruz'u kutlamaları için görev yapıyor, güvenliği sağlıyor.'' Atalay, bir başka soru üzerine, ''Ben insanların seviyesiyle irtibatlıyorum. O laflara, konuşmalara bakmayın. O Grup Başkanvekili (BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız) ne konuşmalar yapıyor Mecliste ama eline taşı almış polise atmaya da hazır'' dedi. Yasal olarak ne yapılabileceğinin sorulması üzerine Atalay, herkesin hakkını arama özgürlüğü olduğunu ifade etti. Atalay, ''Hakkını arayacaktır, hukuki süreç içinde gerekeni yaparlar herhalde. Orada yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir yanlış ve yazıklar olsun o milletvekiline'' diye konuştu.