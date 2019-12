-ATALAY: ''FAZLA BEKLENTİ DOĞRU DEĞİL'' ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti'nin Diyarbakır mitingine biraz fazla beklenti yüklendiğini, bunun doğru olmadığını belirterek, ''Bu, Ağustos 2005'teki Başbakanımızın gidişi gibi bir gidiş değil. Biz bir halk oylaması sürecindeyiz, bir oylama arefesindeyiz. Burada yapılacak konuşma ve verilecek mesajları da bir anlamda o oylamanın öncesi olarak düşünmek lazım'' dedi. Bakan Atalay, Samanyolu Haber kanalındaki ''Haber Ankara'' programında soruları yanıtladı. Referanduma yönelik bir soruya karşılık Atalay, muhalefet partilerinin ''hayır'' dediklerini anımsatarak, ''Hepsinin tabanında buna 'evet' verecek büyük bir kitle var, bunu biliyoruz'' diye konuştu. Bunun bir genel seçim olmadığını ancak bir seçim gibi algılandığını ifade eden Atalay, ''Yüksek Seçim Kurulu bile o havadan çıkamadı bana göre. Aynen seçim hükümlerini uyguluyor burada. Halbuki bu bir halk oylaması. Seçim yasaklarıyla ilgili hususlar uygulanmaması lazım ama bizde bu konuda ileri bir yasal düzenleme de olmamış. YSK, bu çalışmaları yürütürken Seçim Kanunu'ndaki seçim mevzuatıyla ilgili hususları uygulamış oluyor. Halk oylaması bu manada da bizde gelişmemiş. Ülkemiz genelinde Hükümet ve İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin güvenlik içinde yürümesi konusunda her tedbiri aldık. Bu her bölgemiz için böyle ama güneydoğuda boykotla ilgili söylemler olduğu için orada özel olarak vatandaşı kimse etki altında bırakmasın yönünde tedbirlerimiz var. O gün özellikle sokağıyla, caddesiyle, köşe başlarıyla oy kullanılacak binanın çevresiyle her tedbir ince, bütün detaylarıyla alınıyor. Hiçbir vatandaşımız endişeye kapılmasın.'' -AK PARTİ'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ- Bakan Atalay, AK Parti'nin Diyarbakır'da yapılacak mitingine katılacağını söyledi. ''Diyarbakır mitinginden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?'' şeklindeki soru üzerine de Atalay, şöyle konuştu: ''Biraz fazla beklenti oraya yüklendi, doğru değil. Orada tabii bazı mesajlar verecektir Başbakanımız ama çok olağanüstü beklentiyi yükseltmemek lazım. Bu, Ağustos 2005'teki gibi Başbakanımızın gidişi gibi bir gidiş değil. Biz bir halk oylaması sürecindeyiz, bir oylama arefesindeyiz. Burada yapılacak konuşma ve verilecek mesajları da bir anlamda o oylamanın öncesi olarak düşünmek lazım. Bütün Türkiye'yi düşünerek o beklentileri ortaya sürmek lazım, diye düşünüyorum. Yüksek bir beklenti olmamalı.''