-ATALAY'DAN KILIÇDAROĞLU'NA JET YANIT ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin bugünkü açıklamalarıyla hakkında, ''Ya Sayın Genel Başkan bile bile yalan söylüyor veyahut da kendisini yanlış yönlendiriyorlar'' dedi. Atalay, İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sabah saatlerinde açıklama yaptığını hatırlatarak, ''Şimdi yine ifade ediyorum dünkü gibi ya Sayın Genel Başkan bile bile yalan söylüyor veyahut da kendisini yanlış yönlendiriyorlar'' dedi. Dün yaptığı basın toplantısında bütün konuyla ilgili belge ve bilgiler ile yaşanan süreci kamuoyuyla paylaştığını dile getiren Atalay, şunları söyledi: ''Vali vekilinin yazısını da orada anlattım. Vali vekilinin bir raporu yok. Vali vekilinin bir araştırması yok, bir dosyası yok. Vali vekilinin yazı ekinde gönderdiği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi var. Zaten vali vekilinin o yazısını kendileri sitelerine koydular. Vali vekili o konuda 4-5 satırdan oluşan bir yazı yazmıştır Bakanlığımıza. Ve o yazı da Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Vali vekilinin orada söylediği şu: 'Bu, rüşvetle ilgili olduğu için bizim yapacağımız bir işlem yok. Cumhuriyet Başsavcılığı kendisi işlem yapacak.' Yazı budur. Başkaca vali vekilinin herhangi bir hazırlattığı rapor, herhangi yazdığı bir yazı yoktur.'' Bütün dosyayı dün açıkladıklarını ifade eden Atalay, ''Birkaç belgeyi zaten kendileri siteye koyduğu için belki onlar basına verilmemiştir ama bu konuda hem Cumhuriyet Başsavcılığının hem valiliğin yazdığı şeyleri, vali vekilinin yazılarını dün açıkladık. Burada açık olmayan, şeffaf olmayan hiçbir şey yok'' dedi. CHP liderinin, konuyu TBMM'deki bütçe görüşmesinde gündeme getirdiğini hatırlatan Bakan Atalay, ''Tamamen kurgu, tamamen yalan. Şimdi batağa gömüldü. O bataktan çıkamıyorlar. Onun için de böyle vatandaşın kafasını karıştıracak şeyler söylüyorlar'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş'e ilişkin açıklamalarına da değinen Atalay, ''Müsteşarımız orada valiydi. Müsteşarlığa atandı ve geldi. Dün de ifade ettim, ömrü memurlukla geçen bir genel başkan bir görevden ayrılmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. O görevden, o kararname çıktıktan sonra ayrılmanın usulünü bilir. Valilerimiz oradan ayrılana kadar oradaki görevlerini yaparlar'' diye konuştu. Atalay, bugün bazı basın yayın organlarında Güneş'in, Kayseri'den ayrıldığı gün Ankara'da paraf attığı yönündeki haberlerle ilgili ise ''Bunlar yalan. Onu da ifade edeyim. Burada o paraf olayı veya benim 'olur'um 12-13 Aralıktadır. Sayın müsteşarın Kayseri'den ayrılması 4 Aralıktır'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasının ''Hiçbir noktasının doğru olmadığını'' belirten Atalay, ''Ben yine istenirse yine basın toplantısı yapıp o belgenin hepsini tekrar dosyasıyla sıra, sıra, sıra bütün tarihiyle an an verebilirim. Doğrusu tekrar bugün sabahın erken saatinde yalanlarla, yanlışlarla dolu bir genel başkanın açıklama yapmasını da esefle karşılıyorum'' dedi.