-ATALAY'DAN KAYSERİ BELEDİYESİ HAKKINDA TOPLANTI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ilgili bir ''yolsuzluk'' iddiasını gündeme getirmişti. Bakan Atalay, iddialar hakkında ''Bakanlıkça yürütülen işlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere'' yarın Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Binası Konferans Salonu'da basın toplantısı yapacak.