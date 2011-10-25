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Politika

Atalay'dan Demirtaş'a ziyaret TBMM (A.A)

25 Ekim 2011 21:20

-Atalay'dan Demirtaş'a ziyaret  TBMM (A.A)- 25.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Meclisteki makamında ziyaret etti. BDP'den yapılan açıklamaya göre, Atalay, ziyaret sırasında Van'da depremle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demirtaş da ''depremle ilgili yürütülen çalışmaların yetersizliği konusunda Hükümete yönelik eleştirilerini'' dile getirdi. Demirtaş'ın, Van Valiliği ile Van Belediyesi arasında yardımların dağıtılması konusunda yaşanan koordinasyonsuzluğun giderilmesini istediği, Bakan Atalay'ın da konuyla ilgili olarak ''Van Valisi'ni uyaracağını söylediği'' belirtildi.

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