-ATALAY'DAN "ŞEHİT" GENELGESİ ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede, şehit yakınları ve gazilerin her türlü sorunuyla bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en hassas şekilde ilgilenileceğini ve onlara layık oldukları kıymetin verileceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atalay, şehit yakınları ve gazilerle ilgili genelgesinde, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği uğruna gösterdikleri üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkları ile herkese örnek olan şehitlerin geride bıraktıkları emanetleri olan anne ve babaları, eş ve çocukları ile bu kutsal görev sırasında yaralanıp gazi olan vatandaşlara sahip çıkmanın, onların sorumluluklarına duyarlılıkla yaklaşmanın, yaşam şartlarını iyileştirmenin, ihtiyaçlarını karşılamanın millet ve devlet olarak asli görevleri olduğunu belirtti. Bakan Atalay, vali ve kaymakamların yakın ilgi ve koordinasyonunda, şehitlerin yakınları ile gazilerin Ramazan ayı ile bayramını huzurlu ve mutlu geçirmeleri için gerekli hassasiyetlerin gösterilmesini, ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli yardımların yapılmasını istedi. 2010-2011 eğitim-öğretim yılının başlangıcında, şehitlerin yetimleri ile gazilerin çocuklarının eğitime yönelik her türlü ihtiyaçlarının belirlenmesi talimatını da veren Atalay, yapılan yardımların 15 Ekime kadar bakanlığa bildirileceğini ifade etti.