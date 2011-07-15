-ATALAY'DAN "ÇÖZÜM" AÇIKLAMASI TBMM (A.A) - 15.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Hükümetin, gelecek günlerde sorunun çözümüyle ilgili muhalefetin kapısını çalacağını, hiçbir ön şart getirmeyeceklerini belirterek, ''Hazırlıklarınızı yapın. Hepimiz birlikte bunları göğüsleyelim'' dedi. Atalay, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlarken, muhalefetin, ''Hükümeti nasıl eleştiririz'' yaklaşımı içinde olduğunu ifade etti. ''CHP sözcüsünün samimiyetsiz ifadesini kendisine iade ettiğini'' dile getiren Atalay, her zaman samimi, dürüst olduklarını, doğruyu konuştuklarını söyledi. Atalay, ''Bugün benim yapmaya çalıştığım şu size; yüce parlamentoda, dünyanın hiçbir ülkesi, iktidarı muhalefetiyle, dürüstçe, samimice bir milli mesele olarak terör gibi konuları birlikte ele almazsa, iktidar bir şey yaparken, muhalefet onu böyle hemen suçlama tutumu içinde olursa, çözülmez, çözülmemiştir'' diye konuştu. Bu çalışmalara başlarken muhalefetin kapısını çaldıklarını, Mecliste şu anda bulunan iki muhalefet partisinin kapısını açmadığını ifade eden Atalay, CHP'nin yönetim değişikliğinden sonra görüştüğünü anımsattı. Başbakan Yardımcısı Atalay, şunları kaydetti: ''Önümüzdeki günlerde bu sorunların çözümüyle ilgili biz yine kapınızı çalacağız. Hiçbir ön şart getirmeden, diyeceğiz ki; 'gelin Türkiye'nin bu sorunlarını çözelim. Türkiye büyüyor ama ayağında bu prangalar var. Bunları birlikte çözelim. Seçim alanlarında bunları iç siyaset malzemesi olarak kullanmayalım.' Büyük ülkeler böyle çözmüştür. Benim bugünkü çağrımın özü budur. Bu samimi bir çağrıdır. Önümüzdeki günlerde, AK Parti Hükümeti, muhalefetin kapısını çalacaktır. Hazırlıklarınızı yapın. Hepimiz birlikte bunları göğüsleyelim. Burada böyle bir konuyu polemiklerle, birbirimize laf atarak yürütmemiz, parlamento için verimli değil. Böyle bir tutumla, bu konuları çözemeyiz.''