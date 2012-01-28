-Atalay: AK Parti'de samimi, dertli insanlar bir araya gelmiştir KIRIKKALE (A.A) - 28.01.2012 - Başbakan Yardımcısı ve Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, ''Siyaset ciddi bir iştir. Siyaset kutlu bir uğraştır, niyetlerinize göre buna kutlu bir iş de diyebilirsiniz. Yani siyaset öyle küçümsenecek bir iş, uğraş değildir'' dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Kırıkkale İl Binası'nda düzenlenen ''Siyaset Akademisi''nin son dersine katıldı. Katılımcılara siyaset kavramı üzerine bilgi veren Atalay, ''Siyaset ciddi bir iştir. Siyaset kutlu bir uğraştır, niyetlerinize göre buna kutlu bir iş de diyebilirsiniz. Yani siyaset öyle küçümsenecek bir iş, uğraş değildir. Zaman zaman tuplumumuzda tereddütler, siyaseti ve siyasetçiyi hafife almalar olmuştur. Siyaset geleneğimizde bunlar vardır. Belki halen güvensizlik duyanlar vardır ama bizim anladığımız manada ciddi bir siyaset, kutlu ve hayırlı bir iştir'' diye konuştu. -''AK Parti'de samimi, dertli insanlar biraraya gelmiştir''- Siyaset denince ülkesini ve toplumunu dert edinmek olarak anladığını kaydeden Atalay, ''Meselesi, derdi, kaygısı ve hedefleri olan insanlar siyaset yapar. Dertsiz insan gider kendi bireysel işleriyle uğraşır'' dedi. Atalay, şöyle devam etti: ''Siyasetle idealizm iç içedir. Yani insanın idealleri vardır ve onun için siyaset yapar. Siyaset yapanlar idealisttir. Siyasete girmede idealler önemli etkendir. Ben kendimle ilgili söyleyecek olursam, benimki ideolojik manada idealizmdir siyasete girmemin sebebi. Yani hiç bireysel tarafı yoktur. Onu rahatlıkla ifade edebilirim. Ben küçük yaşlarda ideolojik hayat yaşamaya başladım. Ben Allah rahmet etsin, Üstat Necip Fazıl, beni orta okul dönemlerimde etkiledi. O günden bugüne bu sosyal meselelerin, toplumsal sorunların içinde yaşadık.'' AK Parti'nin, kurucuları, ilk yöneticileri, mensupları ve teşkilatlarında görev yapanlar arasında idealizmi olan insanların yer aldığını vurgulayan Beşir Atalay, ''AK Parti'de samimi, dertli insanlar biraraya gelmiştir. Baktığımızda onu görürüz. Genelde hayatını anlamlı yaşamış, belli anlamlar üretmek için yaşamış, belli ideallerle yaşamış insanlar, AK Parti'yi kurmuşlar, biraraya gelmişlerdir. Yani ülkesinin toplumunun, acılarını paylaşan derinlerde hisseden ve bunlarla ilgili daha iyi şeyler yapmak isteyen insanlar biraraya gelmişlerdir'' dedi. Atalay, iktidarda olup oyunu yükselten, muhalefette olup oyunu düşüren parti örneğinin Türkiye dışında az görüleceğini de ifade ederek, ''Yani iktidar zordur. Genelde partiler iktidar olunca oyları birazcık daha düşer. Muhalefet yapmak kolaydır. Muhalefetin oyu biraz yükselir. Türkiye'de aksine, yani bizdeki muhalefetin durumunu, sefaletini bir görün işte. Muhalefetteyken oyu düşüyor'' diye konuştu. -''Gensoru müessesesi zayıflatıldı''- Muhalefet partilerinin kendilerini sürekli eleştirdiğini de vurgulayan Atalay, ''Biliyorsunuz Van depremiyle ilgili MHP benimle ilgili gensoru verdi Meclis'te. Yani oradaki çalışmaları ben koordine ettiğim için. Gensoru önemlidir. Yani önemli bir denetim mekanizmasıdır Meclis'te. Bir parti, bir bakan hakkında bir gensoru veriyorsa, çok önemli bir sorun var demektir ve eğer o bakanla ilgili gensoru kabul edilirse de, hükümeti düşürür. Bu kadar ciddi bir mekanizmadır. Fakat muhalefet bugün ciddi, gayriciddi sürekli gensoru veriyor. Bu durum, gensoru müessesini de biraz zayıflattı doğrusu'' dedi. 12 Haziran 2011 seçimlerinin Kırıkkale'de, AK Parti için tam bir zafer olduğunu belirten Atalay, ''Diğer siyasi partilerle falan kavga edelim, didişelim, siyaset dediğinizde biraz öyle algılanıyor. Biz hiç öyle bir siyasetle uğraşmadık ama başta MHP olmak üzere sürekli bizlerle uğraştılar. Fakat gördünüz, ne duruma düştüler. Biz hiç onlara cevap vermedik. MHP orada gensoru veriyor ama Kırıkkale motifi onlar için önemlidir. Benimle ilgili o gensorular da Kırıkkale'deki başarısızlıklarının faktörlerinden birisidir. Yani Kırıkkale'deki yenilgileri çok büyük bir yenilgidir'' diye konuştu.