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Politika

Atalay: Yeni anayasa için kurulan ekip çalışmaya başladı

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, parti olarak Anayasa ile ilgili bir ekip oluşturduklarını ve çalışmaya başladıklarını açıkladı.

22 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, parti olarak Anayasa ile ilgili bir ekip oluşturduklarını ve çalışmaya başladıklarını açıkladı.



Atalay, Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabulünde bir konuşma yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Başbakan Yardımcısı Atalay, konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının anayasa çalışmasının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, mümkün olabildiğince toplumun bütün kesimlerinin anayasaya kafa yormasının, hazırlık yapmasının ve kendileriyle paylaşmasının önemli olduğunu söyledi. 


Atalay, şöyle devam etti:


''Bu süreç içinde çok ileri seviyede gerçekleşecek. Yani hem bütün siyasi partiler açısından, hem bütün sivil toplum kuruluşları açısından. MÜSİAD olarak bunu çok önemli görün. Anayasaya ekipler kurun, heyetler kurun ve çalıştırın. 


Bizde parti olarak anayasa ile ilgili bir ekip oluşturduk, çalışmaya başladık. Benim içinde bulunduğum 9 kişilik bir heyet. Hem yöntem çalışması, hem de öz olarak çalışmamızı başlatmış olduk.''


Anayasa çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ifade eden Atalay, ''Hükümet kurulmadan önce kararlaştırılmıştı. İlk toplantımızı yaptık, şu günlerde hızlandıracağız o çalışmaları. Biz AK Parti olarak anayasayı ve anayasa değişikliğini çok önemli görüyoruz. Partimizin kurmay heyetinden daha çok hukukçulardan oluşan bir grubumuz var. Şu anda çalışıyoruz'' dedi.



Tuğluk'un açıklamaları


Başbakan Yardımcısı Atalay, bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk'un açıklamalarına ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:


''Darmadağınık bir yapı olarak görüyorum ben onları. Çelişkiler içinde, demokratik özerklik kavramının içinde ne olduğunu kendileri de bilmiyor. Bizim açımızdan demokratik özerkliğin veya o ifadelerin, açıklamaların hiçbir anlamı, hiçbir değeri yoktur. Kamuoyumuz da bunu böyle bilsin.''



Bakan Eker'in sözleri


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in özerklikle ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine de Atalay, ''Onu demek istememiş. Gelsinler Meclis'e, her şey Meclis'te konuşulsun. Yoksa özerklik konusunu Meclis'te görüşelim anlamında özel bir vurgumuz yok. Yani bütün konuların görüşüleceği yer meclis çatısı altındadır diyor. Doğru bir ifadedir, onda bir sorun yok'' diye
konuştu. 

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