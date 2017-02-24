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Atalay ve Sabuncu'dan mesaj: Başkaları gibi esir olmadık; demokrasi ve Cumhuriyet için rehin tutuluyoruz

"Bu ülkenin evlatları Türk, Kürt, Ermeni güneşli günlerde dostlar sofrasında beraber yaşayacak"

24 Şubat 2017 10:42

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri’de ziyaret ettiği Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun mesajlarını iletti. Atalay, "Darbecilerin iddianamelerini yazanlar, 4 ay geçtiği halde bizim iddianameyi yazamadı. 4 aydır hukuksuz bir şekilde burada tutuluyoruz. Bu durum rehin almadır. Biz demokrasi için Cumhuriyet için rehin tutuluyoruz. Başkaları gibi esir olmadık" derken, Sabuncu, "Er ya da geç bu ülkenin evlatları güneşli günlerde kocaman dostlar sofrasına oturacak" dedi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, cezaevinden mesaj getiren Tanrıkulu, gazetemiz yönetici ve yazarlarının bir an önce iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini söyledi. Akın Atalay ve Murat Sabuncu’nun Tanrıkulu aracılığıyla ilettiği mesajları ise şöyle:

"4 ay geçti hâlâ iddianame yok"

Akın Atalay: 4 aydır hukuksuz bir şekilde burada tutuluyoruz. Bu durum rehin almadır. Biz demokrasi için Cumhuriyet için rehin tutuluyoruz. Başkaları gibi esir olmadık. Darbecilerin çete mensuplarının iddianamelerini yazanlar, aradan 4 ay geçtiği halde bizim iddianameleri yazamadılar. Biz kendimize, yaptıklarımıza ve geçmişimize güveniyoruz. Cumhuriyet’e bedeli ne olursa olsun sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizlerle, Cumhuriyet’le dayanışma içinde olan herkese selam ve sevgilerimizi iletiyorum.

"Kocaman dostlar sofrasına oturacağız"

Murat Sabuncu: Güneşli ve aydınlık günlere yürüme arayışının en önemli ayağı temel hak ve özgürlükler. Ülke bu değerlerden o kadar uzaklaştı ki bu durum hepimizin içini yakıyor. Bunu söylemekle mükellef olan biz gazeteciler bedeli ne olursa olsun bunu söylemeye devam edeceğiz. Ama inanıyoruz ki er ya da geç bu ülkenin evlatları Türk, Kürt, Ermeni bütün halklar beraber ve omuz omuza güneşli günlerde kocaman dostlar sofrasında beraber yaşayacaklar.

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CHPSezgin TanrıkuluSilivriCumhuriyet gazetesiAkın AtalayMurat Sabuncu

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