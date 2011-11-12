-Atalay ve Akdağ, Bayram Oteli'nin enkazında inceleme yaptı VAN (A.A) - 12.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van'da meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında inceleme yaptı. Atalay ile Akdağ'a, enkazda çalışmaları yürüten ekipler adına Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birim Amiri Musa Kültepe çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kültepe, burada yaptığı açıklamada, bugün enkazdan 2 cesedin çıkarıldığını, arama ve kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Atalay ile Akdağ, incelemelerinin ardından enkaz bölgesinden ayrıldı.