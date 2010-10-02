-ATALAY: VATANDAŞIMIZ TERÖR VE ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYOR İNEGÖL (A.A) - 02.10.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, vatandaşların artık hangi bölge ya da hangi şehirde olursa olsun terör ve şiddeti asla kabul etmediğini söyledi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yenilenen İnegöl Polis Merkezi'nin hizmete açılması ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonuyla alınan araçların hizmete sunulması nedeniyle düzenlenen törenlere katılan Atalay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Terörle mücadele konusunda Kuzey Irak'ta güvenlik şeridi gündeme geldi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Son çalışmalar ne durumda?'' sorusu üzerine Atalay, güvenlik şeridinin kendilerinin ifade ettiği bir konu olmadığı belirtti. Atalay, kendi beyanlarında böyle bir konunun olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Dün sadece bir yerde, Kızıltepe'deydi sanıyorum, bir soru olarak geldi. Ben de cevaplamadım. Çünkü dar bir vakit vardı. Yürüttüğümüz çalışmaların hepsi birbiri ile irtibatlıdır. Yani Türkiye'ye dönük terör, kendi komşularımızla, Avrupayla, Amerikayla irtibatlıdır. Hepimiz bunu biliyoruz. Irak ve Suriye faktörü vardır. İran vardır. Bütün Avrupa ülkeleri hemen hemen veya bir çoğunluğu zeminidir, finans kaynağıdır, örgütlendiği yerlerdir. Amerika, artık tabi Irakta belli bir konumdadır. Dolayısıyla hepsi birbiriyle irtibatlıdır. Cumhurbaşkanımız, dış işleri bakanımız, başbakan yardımcımız da Amerikadaydı. Amerikan yönetimi ve değişik ülkelerin yönetimleriyle bunları görüştüler.'' -''TÜRKİYE, SABRININ SINIRINDADIR''- Almanya'nın Avrupa Birliği içinde önemli bir ülke olduğunu ifade eden Atalay, Almanya'nın içişleri bakanı ile geçen hafta görüştüğünü ve ana gündem maddelerini de bunun oluşturduğunu söyledi. Atalay, kendisine büyük bir dosya verdiğini ve Almanya'dan çok beklentilerinin bulunduğuna işaret ederek, Irak ve Suriye ile konuşmaların daha somut çizgide olduğunu belirtti. ''Bu devirde hiçbir ülke, diğer bir ülkeye terör götüren bir organizasyonu kendi ülkesinde barındıramaz'' diyen Atalay, Amerikalılarla konuşurken ''siz farz edin ki güney komşunuz Meksika'da, Kuzey Irak'takine benzer, Kandil'e benzer bir terör kampı var. Orada eğitiliyorlar ve gelip ülkeniz Amerika'da terör yapıyorlar. Ne yaparsınız? Siz Afganistan'a niçin gittiniz? Ülkenize terör geldi diye gittiniz'' dediğini bildirdi. Atalay, ''Türkiye burada sabrının son sınırındadır. Biz Türkiye olarak kendi yapacaklarımızı zaten yapıyoruz. Büyük bir demokratikleşme süreci yaşıyoruz. Ama terör boyutuyla ilgili de hiçbir kimsenin burada en küçük bir müsamahası olamaz. Türkiye artık bunu başaracaktır'' dedi. ''Terörün sonlandırılması konusunda herhangi bir zamanlama verebilir misiniz?'' sorusu üzerine Atalay, bu konuda yapılan değerlendirmeler ve eleştirilerde, zamanlamanın önemli bir hususu oluşturduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri, benzer ya da benzemez örnekleri incelediklerinde, bunların kısa sürelerde alınan sonuçlar olmadığını gördüklerini ifade eden Atalay, ''Türkiye'deki bu yaşadığımız sürecin ne kadar uzun bir tarih olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğrusu yanıltıcı beyanlarda bulunmak istemeyiz ama sizlerin ve vatandaşlarımızın yanlış ve çabuk beklentiler içinde olmaması gerekir. Hepimiz istiyoruz ki sorunlar bir an önce çözülsün ama sorun karmaşık. Ne kadar çok taraf var orada. Ne kadar çok unsur var ama ben şunu söyleyeyim. Vatandaşımız artık hangi bölgemiz ya da hangi şehrimizde olursa olsun terör ve şiddeti asla kabul etmiyor. Oralardaki tepki de aynı. Ben buna güveniyorum'' diye konuştu. Bakan Atalay, ''Umutlu musunuz?'' sorusu da ''Evet, çok umutluyum'' diye yanıt verdi. -EYLEMSİZLİK PLANI- Gazetecilerin ''PKK'nın eylemsizlik planını bir ay daha uzattığını ve BDP'nin de bir yol haritası önerdiğini'' hatırlatması üzerine Atalay, kendi programlarıyla meşgul olduklarını söyledi. Başkalarının şu veya bu kararlarını değerlendirmekten ziyade yürüttükleri bir çalışma olduğunu belirten Atalay, büyük bir devlet olan Türkiye'nin bütün kurumlarıyla yaptığı çalışmaları ve programları bulunduğunu anlattı. Suriye ziyareti ilişkin sorular üzerine ise Atalay, bu gezinin iki boyutunun bulunduğunu ve buraya tek başına gitmediğini, çok sayıda bakanın da kendisine katılacağını söyledi. Atalay, bunun hükümetler arası stratejik bir işbirliği toplantısı olduğunu ifade ederek, ''Elimde biraz fazlaca dosya var. Geçen Irak'ta görüştüğüm konular var. Terör örgütü içinde, terör yapanlar içinde Suriye menşeyili olanlar var. Bütün o boyutları, bilgileri görüşeceğiz. Suriye içişleri bakanı ile özel olarak onları paylaşacağız. Suriye devletinin şu anda bizim bu terörle mücadelede çok yapıcı, olumlu bir tavrı bulunuyor. Yarın akşam da Suriye'den döneceğiz'' diye konuştu.