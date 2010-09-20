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Yaşam

ATALAY: TURŞU DEYİNCE AKLA ÇUBUK GELİYOR ÇUBUK (A.A)

20 Eylül 2010 03:11

-ATALAY: TURŞU DEYİNCE AKLA ÇUBUK GELİYOR ÇUBUK (A.A) - 20.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen ''6. Uluslararası Çubuk Kültür Festivali''ne katıldı. Festival alanına gelişinde Çubuk Kaymakamı Meftun Dallı, Belediye Başkanı Lokman Özden ve AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Acehan tarafından karşılanan Bakan Atalay, stantları ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla sohbet etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmaları da izleyen Atalay, Çubuk'un artık bir marka olduğunu ve bunu daha da ilerletmesi gerektiğini söyledi.  Her yörenin bir sembolü olduğunu kaydeden Bakan Atalay, Çubuk'un sembolünün de turşu olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin neresine giderseniz gidin turşu deyince akla Çubuk geliyor. Gerçi adını kültür festivali olarak değiştirmişsiniz, ama ben turşu festivali diyorum. Turşu, Çubuk'un sembolü olmuştur'' dedi. Festivalin önemine de değinen Atalay, ''Büyük bir festival yapıyorsunuz. Ankara'nın övünç kaynağısınız. Ben tekrar Belediye Başkanımızı ve Kaymakamımızı böylesi güzel bir festival düzenledikleri için tebrik ediyorum'' diye konuştu. İçişleri Bakanı Atalay, konuşmasının ardından, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren turşuculara katılım plaketlerini verdi.

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