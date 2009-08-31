Atalay: Toplumda çözüm için mutabakat var

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Demokratik açılım'' çalışmaları kapsamında yaptığı görüşmeleri değerlendirirken, ''Sorunun çözülmesi gerektiği konusunda toplumda çok net ve güçlü bir mutabakatın var olduğun gördük'' dedi.

Atalay, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ''demokratik açılım'' çalışmaları kapsamındaki temasları hakkında bilgi verdi.

Bakan Atalay, basın toplantısının başında, Şemdinli'de şehit olan 4 askerin uğurlanması ve defin işlemlerinin bugün yapılacağını belirterek, üzüntülerini dile getirdi. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk halkına baş sağlığı dileyen Atalay, ''İnşallah yürüttüğümüz çalışmalarımız başarıyla sonuçlanır da bu olayları, bu acı haberleri yaşamayız'' diye konuştu.

Bir aylık sürede değişik siyasi parti temsilcileri, 22 sivil toplum kuruluşu, 11 meslek örgütü, şehit ailelerini temsil eden 24 dernekten gelenlerin yanı sıra bireysel görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Atalay, dün de bazı sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle görüştüğünü ifade etti.

''Bir aylık süre zarfında yaptığım görüşme ve toplantılar süreç açısından son derece olumlu olmuştur'' diyen Atalay, bu süreci geniş çaplı görüşme, müzakere ve mutabakat anlayışı çerçevesinde yürüttüklerini kaydetti.

Görüşmeler sırasında farklı kesimlerin temsilcilerini dinleme fırsatı bulduğunu belirten Atalay, bu çalışmaların bir ''ortak akıl arayışı'' olduğunu ve bu konuda da hedefe ulaştıklarını kaydetti. Atalay, ''Sorunun çözülmesi gerektiği konusunda toplumda çok net ve güçlü bir mutabakatın var olduğun gördük. Herkes, bir defa, herkes terörün bitmesini istiyor. Herkes ülkemizde demokratik standartların yükseltilmesini istiyor. Bunlara karşı koyan hiç kimse yok''

dedi.

Atalay, ''kendisinin çok umutlu olduğunu'' dile getirdi.

