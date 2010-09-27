-ATALAY: TERÖR KONUSUNDAKİ ZİYARETLERDEN BİRİYDİ ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Irak'a yaptığı ziyarette ilgili olarak, ''Şu günlerde, bu konu ile ilgili çok yoğun çalışmalarımız var. Türkiye olarak terör konusunda çok boyutlu görüşmeler, çalışmalar yürütüyoruz. Bu ziyaret, o çalışmaların bir boyutuydu'' dedi. Bakan Atalay, Irak'a yaptığı ziyareti tamamlayarak, 22.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanından ayrılırken, gazetecilerin ziyaretine ilişkin sorularını yanıtlayan Atalay, günü birlik bir ziyarette bulunduğunu, Erbil'de önemli görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Atalay, ziyaretinde terörle ilgili konuların görüşüldüğünü de ifade ederek, yürütülen, daha önce başlatılan eylem planı olduğunu kaydetti. Eylem planının yürütülmesiyle ilgili konuların gündemlerinde olduğunu anlatan Atalay, ''Şu günlerde, bu konu ile ilgili çok yoğun çalışmalarımız var. Türkiye olarak terör konusunda çok boyutlu görüşmeler, çalışmalar yürütüyoruz. Bu ziyaret, o çalışmaların bir boyutuydu'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Barzani, planınıza destek verecek mi?'' şeklindeki sorusu üzerine de Atalay, ''Bizim yürüyen çalışmalarımız var. Üçlü Mekanizma, eylem planı var. Herkesin yapması gerekenler var. Bunları bir kere daha gözden geçirdik, değerlendirdik. Barzani ile, oradaki yöneticilerle görüşmeler yaptık'' yanıtını verdi. Irak'taki özel bir hastanenin Türk başhekiminin çocuğunun orada kaza geçirdiğini belirten Atalay, yaralı çocuğu, ailesi ile birlikte Türkiye'ye getirdiklerini ve tedavisinin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılacağını kaydetti.