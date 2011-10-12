-Atalay: Telefon edilmesi normal ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Feneri e.V soruşturmasına ilişkin kendisine yönelik iddialarıyla ilgili olarak, ''İçişleri Bakanı'nın ofisinden, Bakanlıktan bir belediye başkanına herhangi bir zamanda telefon edilmesi çok normal birşey. Geçmişe dönerek, 'kim kime telefon etti'? Peki ne söylemiş telefon edenler? Dosya Kılıçdaroğlu'nun elinde. Kim kime ne söylemiş, söylesin'' dedi. NTV'nin canlı yayına katılan Atalay, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarını yanıtladı. Atalay, hayatında hesabını vermeyecekleri hiçbir şey bulunmadığını vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'na karşı hukuk yolunu kullanacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği telefon görüşmeleriyle ilgili Atalay, şunları kaydetti: ''İçişleri Bakanlığı öyle bir bakanlık ki hem mülki idareyle hem mahalli idareyle birlikte çalışır. İçişleri Bakanı'nın ofisinden, bakanlıktan bir belediye başkanına herhangi bir zamanda telefon edilmesi çok normal bir şey. Hele hele bu benim ilimse. Şu anda da seçim bölgem zaten. Benim çok uzun zamandır tanıdığım birine benim oradan telefon edilmesi çok normal bir şey. Bunları geçmişe dönerek, 'kim kime telefon etti?' Peki ne söylemiş telefon edenler? Dosya Kılıçdaroğlu'nun elinde. Kim kime ne söylemiş, söylesin. Sorduğumuzda kendi elemanlarımız zaten 2 sene önceki konuşmaları hatırlamıyor bile. Kimin konuştuğu bile belli değil. Bakanlık ofisinde pek çok telefon vardır. Bunlardan biriyle de kendi ilimizin belediye başkanına telefon edilmiş. Böyle şeyleri peş peşe sıralayarak, oradan yargılar, hükümler çıkarmak acizliktir. En azından şunu düşünmesi lazım; zaten burada ismi geçen kişiler savcılarca çağrıldı ve dinlendiler. Zaten davanın içinde onlar. Yani bir şey varsa, yoksa çıkacak. Orada benimle ilgili bir şey yok. Kırıkkale Belediye Başkanı zaten savcılarca dinlendi. Bunu böyle büyük bir şey bulmuş gibi, içeriği belli olmayan konuşmaları bu şekilde şey yapması çok üzücü.'' Atalay, koruma müdürünü de savcılığın çağırarak dinlediğini belirterek, bu kişi hakkında yaptırım uygulamasına gerek olmadığını ifade etti.