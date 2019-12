-Atalay: Telef olan hayvanların yenisi verilecek VAN (A.A) - 19.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Depremde yaklaşık bin küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu. Telef olan hayvanların yerine parası veya hayvan verilecek. Yaklaşık 3 bin 600 çadır ahır için sipariş yapıldı, hızlı şekilde geliyor. Şu ana kadar 420 çadır ahır kurulmuş'' dedi. Atalay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Van Valiliği İl Afet Yönetim Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Enkaz kaldırma çalışmaları için takviyeler geldiğini ifade eden Atalay, yeni firmalarla ihale işlemlerinin tamamlanacağını söyledi. Barınmayla ilgili genel ihtiyaçların temini için çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Atalay, özellikle Van merkezde artçıların yüksek şiddette devam etmesi sebebiyle vatandaşların konutlara girme şartlarının daha da zorlaştığını dile getirdi. -Başka illere gidenler- Depremzedelerin özellikle kamu kurumlarının diğer illerdeki misafirhane ve sosyal tesislerine yerleştirildiğini belirten Atalay, bunların tespitinin yapıldığını söyledi. Atalay, şöyle devam etti: ''Şu ana kadar 14 bin 500 kişi, bu çerçevede yerleştirilmek üzere başka illere gönderildi. Özellikle hasta, yaşlı durumda olanları uçakla gönderiyoruz, ama uçak yetmediği için otobüsle de gönderildiği oluyor. Okula giden çocukları varsa gittikleri yerde eğitimlerine devam edecekler, biraz daha süre geçtikten sonra oralarda faaliyetler başlayacak. Gittikleri yerlerdeki takipleri konusunda hassasiyetimizi koruyoruz. Burada da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal çalışmalarını yürütüyor. Ziyaretler yapılıyor, bir yandan da anket formu her haneye uygulanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 bin civarında uygulandı. Bu anket formuyla ailenin durumu ve ihtiyaçları tespit ediliyor.'' -''Giyimde hiçbir sıkıntımız yok''- Başbakan Yardımcısı Atalay, Van Valiliğince Beyaz Masa ve acil müdahale ekibi çalışması başlatıldığını hatırlatarak, doktorların gün boyu gezdiğini, evleri ve çadırları ziyaret ettiğini, ihtiyaçları sorduğunu anlattı. Van'a gıda yardımlarının devam ettiğini ifade eden Atalay, hazırlanmış gıda paketlerinden memnun olduklarını vurguladı. Valilik tarafından ''giyim market'' oluşturulduğunu belirten Atalay, buradan her türlü giyim ihtiyacının karşılanabildiğini söyledi. -Güvenlik- Atalay, güvenlikle ilgili söylentiler olduğunu ifade ederek, ''Hem Van'da hem de Erciş'te güvenlikle ilgili, hırsızlık gibi konularında bize ulaşan ve yakalananlar zikretmeye değmeyecek kadar az sayıda'' dedi. Başka illerden güvenlik takviyesi yaptıklarını anlatan Atalay, evlerin ve eşyaların korunması konusunda azami tedbirler alındığını ifade etti. Depremden bu güne kadar, 50 bin ton kömürün Van, Erciş ve köylerinde dağıtıldığını dile getiren Atalay, dün gece de 30 vagon kömürün Van'a getirildiğini kaydetti. -''TOKİ'den öğretmenler için 50 konut tahsis edildi''- Atalay, Milli Eğitim Bakanlığının Van'daki okulların 5 Aralık'ta açılması yönündeki takviminin yürüdüğünü belirterek, şunları söyledi: ''Okullarımızın hasar görme oranı ikinci depremde arttı. Bunların yeniden tespiti yapıldı. Milli eğitimle ilgili bakanlıktan buraya gelmiş özel bir ekip var. Bunları yürütüyor. Hem öğretmenlerin burada kalacak yerleriyle ilgili. TOKİ'den öğretmenler için 50 konut tahsis edildi. Onların kalacak yerleri önemli. O konuda MEB'in çalışması sürüyor. Üniversitede hasarın büyük olduğunu biliyoruz. Özellikle üniversite hastanesi boşaltılmıştı, birinci depremde boşaltılmıştı. Hastane şu anda çalışmıyor. Sağlık Bakanlığı ve üniversite bir anlaşma yaptı. Devlet hastanesini birlikte kullanıyorlar. Üniversitenin devam eden büyük bir hastane inşaatı var. Ödeneğini hızlandırıyoruz, yıl sonuna kadar hedefimiz onu tekrar hizmete açmak. Üniversitemizi eskisi gibi daha da güçlü bir şekilde burada hayata geçireceğiz.'' Beşir Atalay, içme suyu, elektrik ve iletişim konusunda hiçbir sıkıntı olmadığına dikkati çekerek, doğalgazda da bir sorun olmadığını, ancak konutlarda oturulmadığı için tüketimin çok düşük olduğunu ifade etti. Küçük sanayi sitesindeki iş yerlerinin ağır hasarlı olduğunu hatırlatan Atalay, bunların kredilenmesi ve kısa sürede hizmete girmesi için karar alındığına işaret etti. Atalay, KOSGEP kredilerinin 100 bin liraya kadar hasar tespit raporu beklenmeden kullandırılabileceğini, şu ana kadar 242 başvuru yapıldığını belirterek, komisyon marifetiyle esnafa ait iş yerlerinde emtia zararı tespiti için çalışmalar başlatıldığını kaydetti. -Kredi ödemeleri ertelendi- Atalay, Hazine Müsteşarlığınca ve Bakanlar Kurulu kararıyla deprem afeti nedeniyle zarar gören, gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, kamu kurumları hariç, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış oldukları küçük faizli tarımsal kredilerden, esnaf ve sanatkarların ise esnaf ve sanatkar kredi kefalet kooperatifleriyle kefaleti veya doğrudan Türkiye Halk Bankasından kullandıkları kredilerden doğan borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelendiğini hatırlattı. Maliye Bakanlığınca da 23 Ekim 2011 tarihinden sonra verilmesi gereken tüm beyannameler ve bildirimlerin verilme ve ödeme sürelerinin 1 yıl ertelendiğine dikkati çeken Atalay, her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresinin de 1 yıl ertelendiğini ifade etti. -188 çocuk anne ve babasını kaybetti- Başbakan Yardımcısı Atalay, bir soru üzerine, Van'daki bir çadırda çıkan yangında iki çocuğun hayatını kaybetmesinin kendilerini çok derinden üzdüğünü belirterek, çadırlarda elektrik kullanımıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi. Vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Atalay, çadırlarda sobadan ziyade elektrikli ısıtıcı kullanılmasını istedi. Van'daki depremlerde 188 çocuğun hem anne hem de babasını kaybettiğini ifade ederek, depremde kimsesiz kalmış çocuklar ve yaşlılara rehberlik ve kurum hizmeti verildiğini söyledi.