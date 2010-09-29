-ATALAY STK'LARI DİNLEYECEK VAN (A.A) - 29.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, incelemelerde bulunmak ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle görüşmek üzere Van'a geldi. Özel uçakla Ferit Melen Havalanı'na inen ve buradan Helikopter Filo Komutanlığına geçen Bakan Atalay'ı, Van Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazım Altıntaş ile AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu karşıladı. Filo Komutanlığında kahvaltı yapan Atalay, burada gazetecilere, bölgede bir kaç günlük bir çalışma yapacaklarını söyledi. Programının iki boyutlu olduğunu bildiren Bakan Atalay, ''İlki, her zaman olduğu gibi, iç güvenlikten sorumlu Bakan olmam nedeniyle güvenlikle ilgili bir çalışma olacak. Çalışmanın ikinci kısmı ise siyasetle ve teşkilatlarımızla ilgili olacak. İl ve ilçelerde, partililerimizle görüşme ve çalışmalarım var'' dedi. Bölgedeki vali, emniyet müdürleri ve askeri yetkililerle görüşeceğini anlatan Bakan Atalay, şunları söyledi: ''Görüşmelerimizde söyleyeceklerimiz var. Belki onların da bize talepleri olacak. Onları dinleyeceğiz. Biliyorsunuz Cuma günü parlamento açılıyor. O zamana kadar da bu şehirlerdeki çalışmaları yürüteceğiz. Görüşmelerimiz sivil toplum kuruluşları ile olacak. Vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Sokakta, caddede ve kahvede vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Doğrusu yoğun bir program olacak. Gece gündüz devam edecek.'' Bakan Atalay ve beraberindekiler, polis helikopteri ile ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine hareket etti. Bakan Atalay'a, AK Parti Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, İçişleri Bakanı Müsteşarı Osman Güneş, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak da eşlik ediyor.