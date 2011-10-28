-Atalay: Siyaset yapma dönemi değil VAN (A.A) - 28.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Böyle dönemler en geniş ve en kapsamlı şekilde dayanışma, vatandaşımızın hizmetini karşılama günleridir. Siyaset yapma günleri değildir'' dedi. Ulu Camide kılınan Cuma namazının ardından cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'daki son durumun sorulması üzerine, bugün için her şeyin iyi olduğunu ve ihtiyaçların yerlerine ulaştırıldığını, sabah saatlerinde de çalışmalarla ilgili toplantı yaptıklarını söyledi. İlk günlere oranla her şeyin daha iyi olduğunu belirten Atalay, ''Köylerin bir kısmına Mevlana evleri kuruldu. Hepimiz buradayız. Bu işlerin en iyi şekilde yürümesi için hepimiz burada işin başındayız'' dedi. Bir gazetecinin, sabah yapılan toplantıya BDP'li vekillerin de katıldığını belirtmesi üzerine Atalay, şöyle konuştu: ''Kriz merkezine ziyarete geldiler ve görüştük. Böyle dönemler en geniş ve en kapsamlı şekilde dayanışma, vatandaşımızın hizmetini karşılama günleridir. Siyaset yapma günleri değildir. Böyle acılı ortamları siyaset dilinden kurtarmak lazım. Şunu gördük ki Erciş ağırlıklı Van'da da olan bu depremde Türkiye tek vücut oldu. Böyle afetlerin ilk günlerinde ufak tefek eksiklikler olabilir. Telaş olur. Vatandaşı da anlamak lazım. Yeter ki burada provokatif şeyler olmasın. Yoksa ben burada Vanlı ve Ercişli vatandaşlarımı gördüm. Gerçekten çok tevekkül sahibi, sabırlı, insani tutumlar, duygular içinde gördüm. Bunun için de çok teşekkür ediyorum.'' Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da binaların ön hasar tespitlerine başladıklarını söyledi. Bayraktar, ''Bu binalarımızın dışında çatlak olan, sıva döküğü olan binalara girilebilir. Bunların hiçbir mahsuru yoktur. Artık bugünden sonra artçı depremlerin büyüklüğü 5'i geçmez. Van ve Erciş artık güvenli bölge oldu. Çünkü fay hattı enerjisini boşalttı. Burada yakın bir süre içinde deprem olma ihtimali çok zayıf. Bu bakımdan insanlarımız sıva döküğü olan binalara çok rahat girebilirler. Daha sonra biz güçlendirilmesi gereken binaları güçlendireceğiz. Yıkılması gereken binaları yıkacağız. İnsanların kışı rahat geçirmesi için konteynırları süratle yapmaya başladık. Arkasından da kalıcı konutları yapacağız. Çok güzel bir Van yapacağız. Köylerimizi, Ercişimizi pırıl pırıl yapacağız. Bundan insanlarımızın şüphesi olmasın.''