Atalay: Sansasyonel eylem yapacaklardı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İstanbul'daki operasyon sırasında emniyet amiri Semih Balaban'ın şehit olduğunu, bir vatandaşın da hayatını kaybettiğini açıkladı.



Atalay, operasyonlarla ilgili incelemelerde bulunmak amacıyla Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal'la birlikte geldiği Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Üzüntülüyüz, bir emniyet amirimizi şehit verdik, bir de vatandaşımızı kaybettik. İkisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Emniyet amirimiz Semih Balaban, eşi de polis, 2 çocukları var. Mazlum Şeker isimli vatandaşımız da çok uzakta, emniyet çemberinin dışında olmasına rağmen terörist tarafından atılan bir kurşunla hayatını kaybetti.



Olay şu; zaten çalışmalar vardı. Elimizde bilgiler vardı, izleniyordu. Önümüzdeki günlerde sansasyonel eylemler yapacakları yönünde bilgiler vardı bu terör örgütünün. Ve bunlarla ilgili tespitler yapılmıştı. Bu çerçevede bu gece 60 hedefi olan, ev ve işyerlerine operasyon yapıldı. 38 kişi gözaltına alındı.

Bunlar aşırı sol ve bölücü terör örgütleriyle bağlantılı kişiler ve hedeflerdir.



Bu hedeflerden biri de Bostancı idi.

Bostancı’daki adres Devrimci Karargah adlı terör örgütünü hücre eviydi. Evde, çatışma sonucu ölen kişi Orhan Yılmazkaya, örgütün 3 üst düzey yöneticisinden biri. Önceden izleniyordu.

Bu örgüt 1. Ordu Komutanlığı’nı hedef alan bir eylemde bulunmuştu, İstanbul’da partimizin il başkanlığına bomba göndermişlerdi. Bu kişiler orayla bağlantılı.

Çok sayıda malzeme, patlayıcı, silah, C-4, patlatmak için hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirildi.



Bostancı’daki olayda ilk anda oraya gidildiğinde bomba ve silahla karşılık verildi. 7 tane de yaralı polisimiz var. Durumları iyi. Operasyon tamamlandı. Hem daire hem de apartman aranıyor. İçerde çok sayıda malzeme var. Tuzaklanmış malzeme de olabilir. Orası arama bittikten sonra açıklama yine yapılır. Operasyon tamamlanmış oldu.



Benim hassasiyetim basına ve kameralara uzun mesafe koyun ve mutlaka engelleyin. Basınımız kendini gözden geçirsin. Önce haber vereceğiz diye telaş ediyorlar. Operasyon gece vakti başladı. Yeterli tedbir alındı mı, eksik var mı onu biz değerlendireceğiz.”