Atalay, polislere müjde verdi

T24- İçişleri Bakanı Beşir Atalay, hem polis olmak isteyenlere hem de polis olup da askerlik yapmayanlara müjde verdi.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, katıldığı bir televizyon programında, şunları kaydetti: “Hazırlıklarını yapıyoruz. 10 bin üniversite mezunu polis alımı ilanı yapılacak. Her yaz 10 bin alım yapıyoruz. Sınavları bekledik şu ana kadar. Bir iki hafta içinde kamuoyuna duyurulacak. İlk kez burada söylüyorum. Genelkurmay'da çalışmalar var. Polislerin askerlikle ilgili yasası mutlaka çıkacak. Polislerin mesleği bu zaten. Dolayısıyla askerlik yapmasına gerek yok” dedi.