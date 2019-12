-ATALAY: POLİSE GÜVEN ARTIYOR AFYONKARAHİSAR (A.A) - 11.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, araştırmalarla vatandaşların nabzını tuttuklarını belirterek, ''O araştırmalarda pek çok konuyu tespit ediyoruz. Kurumlara güvende son aylarda birinci sırada emniyet teşkilatımız geliyor. Vatandaşımızın emniyet teşkilatına güveni giderek artıyor'' dedi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak Polis Meslek Yüksekokulunun (PMYO) temel atma törenine katıldı. Törenin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, fakülte mezunu olarak her yıl alınan 10 bin polis ve polis meslek yüksekokullarından mezun olan polislerle birlikte Türkiye'de her yıl ortalama 17 bin polisin emniyet teşkilatında göreve başladığını söyledi. Bakanlık olarak üniversite mezunu olmayan polis almadıklarını belirten Atalay, ''Bu sayede mevcut 220 bin polisimizin yüzde 82'si üniversite mezunudur'' diye konuştu. Atalay, şunları kaydetti: ''Polisimizde eğitim seviyesi ve kalitesi yükseldikçe polisimizin özellikle demokratik standartlara hassasiyeti vatandaşımız ile ilişkilerindeki olumlu gelişmeler de artıyor ve biz buna çok önem veriyoruz. Polis eğitimimizin kalitesinde ve niteliğinde eğitime çok daha büyük ağırlık veriyoruz. Bizim polis eğitiminde iki önemli nirengi noktamız var. Bunlardan birincisi hukuk ve insanla ilgilidir. İkincisi ise mesleğinde ve yeni teknolojiyi kullanmada çok iyi olmaktır. Şu anda polis teşkilatımız çok itibarlı bir konumda.'' Polislerin bir zamanlar devriyeye gidecek araba bulamadıklarını kaydeden Atalay, ''Araba bulursa onun benzinini temin edemezdi. Hükümetimiz döneminde eski polis aracımız kalmamıştır. Kullandıkları teknoloji çok yenidir'' ifadelerini kullandı. Atalay, şöyle devam etti: ''Eskisi gibi artık belli noktalarda durarak trafik kontrolü yapılmaz, hareket halinde trafik kontrolü yapılıyor. Çünkü artık yeni dijital sistem ile çalışıyor. O eski klasik radar sistemi tarihe karıştı. Polisimizin şu anda hizmet gördüğü bütün mekanları yeniliyoruz. Yüksekokullar bunun bir boyutu. Geçen yıl Türkiye genelinde bütün eski adı ile karakollarımızı yeni ismi ile polis merkezlerimizi gözden geçirdik. Ülke genelinde 2 bin jandarma karakolunu, bin 320 polis merkezini hepsini gözden ve elden geçirdik.'' -''KARAKOLLAR, ESKİDEN ÇEVRESİNDE GEÇMEYE KORKTUĞUNUZ YERLERDİ'' Eskiden karakol olarak bilinen yerlerin polis merkezleri adı ile yenilendiğini ve imaj değiştirdiğini dile getiren Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Karakollar, eskiden çevresinde geçmeye korktuğunuz yerlerdi. İçine girdiğinizde çok huzur duyulmayan yerlerdi. Çok temiz olmayan karakollar vardı. Şimdi hepsi pırıl pırıl. Vatandaşımız oraya gidip her türlü yardımı ve desteği isteyebilir. Ve hatta gözaltı süresinin uzandığı haller için yeni yapılan polis merkezlerine mutlaka duş sistemi de koyduruyoruz. Yani insanımız isterse zanlı olarak gelsin, insan gibi muamele görecek.'' ''Güvenlik personelimize mutlaka görevlerini hukuk içinde yapmalarını söylüyorum'' diyen Atalay, güvenlik görevlilerine vatandaşlarla asla tartışmamalarını öğütledi. Atalay, ''Biz bunlara müsaade etmeyiz ve hukuk dışı tavırlar içinde olan olursa da doğrusu onu korumayız. İşkence, kötü muamele, vatandaşa hor davranma konusunda hükümet olarak hassasiyetimiz çok fazladır'' dedi. -''2010 YILINDA İŞKENCE YA DA KÖTÜ MUAMELEDEN DAVA AÇILMADI'' Türkiye'nin bir dönem işkence ve kötü muameleden dolayı uluslararası alanda sürekli mahkum edildiğine işaret eden İçişleri Bakanı Atalay, ''Son yıllarda dava sayısı adeta giderek bir elin parmakları kadar sayılır hale geldi. Yarısını bitirdiğimiz 2010 yılında herhangi bir güvenlik görevlimiz aleyhine işkence ve kötü muameleden dolayı dava açılmış değildir. Bu işi bu kadar sıfırladık'' diye konuştu. Aylık olarak yapılan Türkiye Gündemi Araştırmaları'nda kurumlara güven anlamında emniyet teşkilatının ilk sırada geldiğini açıklayan Atalay şöyle dedi: ''Biz aylık Türkiye gündemi araştırmaları yaptırırız. Parti olarak vatandaşımızın ve milletimizin nabzını tutmaya çok önem veririz. O araştırmalarda pek çok konuyu tespit ediyoruz. Kurumlara güvende son aylarda birinci sırada emniyet teşkilatımız geliyor. Vatandaşımızın emniyet teşkilatına güveni giderek artıyor. Bu polislerimizin vatandaş ile olan ilişkilerinde vatandaşa sahip çıkan, saygı sevgi duyan ilişkilerinde ortaya çıkan bir tablodur ve biz bundan çok memnunuz.'' Bakan Atalay, kısa süre sonra 10 bin üniversite mezunu polis alımı ile ilgili olarak ilana çıkılacağını ve toplam 10 bin polisin 'baş polislik veya kıdemli baş polislik' rütbelerine yükseleceğini sözlerine ekledi. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar da Afyonkarahisar'da şimdiye kadar 3 bin 500 konutun inşaatının bitirildiğini, kurum olarak yaptıkları yatırımların bedelinin toplam 373 milyon TL olduğunu açıkladı. Bayraktar, polis meslek yüksekokulunun kapalı alanı 26 bin metrekare olmak üzere toplamda 79 bin metrekare olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ve Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga, butona basarak ilk harcı attı. Tören, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.