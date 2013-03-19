Atalay: PKK'nın çekilmesinde akil adamlar rol alabilir

3. İmralı görüşmesinden dönen BDP'li heyetin Abdullah Öcalan'dan getirdiği mesaja hükümetten ilk yanıt geldi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın okuduğu notta geçen ‘PKK’nın çekilmesini konusunda parlamentonun üzerine düşeni yapacağına inanıyorum’ sözleriyle ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Atalay, “Her şeyi değerlendiriyoruz. Biz kendimiz de çalışıyoruz ve Başbakanımızla bir araya gelip değerlendirme yapıyoruz. Ortada analizler var. Ama vermiş olduğumuz bir karar yok. Bütün bunlar gündemde olan konular, akil adamlar gibi. Parlamentoyu bilgilendirme de gündeme gelebilir. Ama henüz karar verilmiş değil” dedi.

Demirtaş’ın dün İmralı dönüşü okuduğu notta Öcalan şu mesajı vermişti:

"Mevcut çözüm süreci olumlu anlamda ilerleyerek devam ediyor. Hedefimiz tüm Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Çabalarımız da bunun içindir. Bu amaca hizmet edecek çerçevede 21 Mart Newroz kutlamasında bir çağrı yapmak üzere hazırlıklarımı sürdürüyorum. Hazırlayacağım bildiri, tarihi nitelikte bir çağrı olacaktır. Bu çağrı, çözümün askeri ve siyasi bütün ayaklarına dair doyurucu bilgiler içeriyor olacaktır. Silah meselesini de hızla ve zaman kaybetmeden bir tek can dahi yitirilmeden çözmek istiyorum. Bütün bunların pratikleşmesi için yüce bir iradeyi temsil eden parlamentonun ve siyasi partilerin sunacağı desteği çok değerli buluyorum. Geri çekilmenin hızla gerçekleşmesi ve barışın kalıcı hale gelmesi için ümit ediyorum ki, parlamento da aynı hızla üzerine düşen tarihi misyonun gereğini yapacaktır. Süreç ilerledikçe kamuoyunu kendi adıma daha detaylı şekilde bilgilendirmeyi umuyor herkese bir kez daha selam ve sevgilerimi iletiyorum."