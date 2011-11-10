T24 LogoT24 Logo
Politika

Atalay otel enkazında incelemede bulundu VAN (A.A)

10 Kasım 2011 14:02

-Atalay otel enkazında incelemede bulundu VAN (A.A) - 10.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Bu deprem, merkez üssü burası olduğu için daha fazla hissedildi'' dedi.  Atalay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan Bayram Oteli enkazında incelemede bulundu.  Çalışmalar hakkında bilgi alan Atalay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gece meydana gelen depremin, bir önceki depremden bağımsız, müstakil olduğu yönünde uzman görüşü bulunduğunu belirtti. Atalay, şöyle konuştu:  'Bu deprem, merkez üssü burası olduğu için daha fazla hissedildi. Genel olarak, buradaki valimiz de dahil, deprem anında burada olan bütün arkadaşlarımız, önceki depreme göre, bunun şiddetinin daha fazla hissedildiğini söylüyorlar. Biraz daha yüzeyde bir deprem. Ve toplam çöken, enkaz haline gelen bina sayımız 25'tir. Sevindirici olan bu 25 binadan, 23'ünün zaten oturulmuyor olması. Yani boş. Yani yıkılan diğer 23 bina boş. Sadece bu iki otel oturulan yerler. Ve bunlarda da enkaz çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 7 vatandaşımız, burada hayatını kaybetti. Ama 27 vatandaşımız da canlı olarak, yaralı olarak çıkarılmış oldu. Son durum budur. Gördüğünüz gibi, bu büyük otel enkazında, çok sayıda ekip çalışıyor. Bütün çabamız yine, vatandaşlarımızın buradan canlı olarak çıkarılması ve bu sayıyı artırmak. Bu yönde çalışma sürüyor.'' Bu iki otel dışındaki diğer çöken binaların hasarlı görüldüğü için oturulmadığını ifade eden Atalay, bunların dışında enkaz altında kalan vatandaşın bulunmadığını söyledi.  Köylerde de enkaz altında kalan vatandaşın bulunmadığını bildiren Atalay, ''Köylerimizde bazı evlerde hasar var. Ama can kaybı yok. Bu iki enkaz üzerinde yoğunlaştık. Bütün gücümüzle çalışıyoruz'' dedi.  Bir gazetecinin, ''Bayram otelinin enkazında kaç kişi olduğu tahmin ediliyor'' sorusu üzerine Atalay, şunları kaydetti:   ''Onu tahmin edemiyoruz. Değişik sayılar veriliyor. Otel sahiplerinin verdiği sayılar var. Ama MOBESE görüntülerinde, bazı kişilerin dışarı çıktığı görülüyor. Dolayısıyla o manada kesin sayıyı enkaz kalkmadan vermek istemiyoruz. Yanlış bilgi vermek istemiyoruz.  Atalay, dünkü depremin ardından  yeni çadır kentlerin kurulacağına işaret ederek, sürekli yeni çadırlar geldiğini, bu konuda bir eksiklik hissedilmeyeceğini vurguladı.  Bir gazetecinin, ''Yıkılan otellerden biri hasarlıymış ve valilik oturulabilir raporu vermiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna Atalay, ''Bu tür spekülatif şeylere güvenmemek lazım. Burada kesin hasar tespitleri yapılmamıştır. Ön hasar tespitleri yapılmıştır. Teknik elemanların yaptığı tespitleri de inceliyorum. Bu depremin yeni bir deprem olduğu yönünde uzman görüşü var'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24