-Atalay otel enkazında incelemede bulundu VAN (A.A) - 10.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Bu deprem, merkez üssü burası olduğu için daha fazla hissedildi'' dedi. Atalay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan Bayram Oteli enkazında incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Atalay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gece meydana gelen depremin, bir önceki depremden bağımsız, müstakil olduğu yönünde uzman görüşü bulunduğunu belirtti. Atalay, şöyle konuştu: 'Bu deprem, merkez üssü burası olduğu için daha fazla hissedildi. Genel olarak, buradaki valimiz de dahil, deprem anında burada olan bütün arkadaşlarımız, önceki depreme göre, bunun şiddetinin daha fazla hissedildiğini söylüyorlar. Biraz daha yüzeyde bir deprem. Ve toplam çöken, enkaz haline gelen bina sayımız 25'tir. Sevindirici olan bu 25 binadan, 23'ünün zaten oturulmuyor olması. Yani boş. Yani yıkılan diğer 23 bina boş. Sadece bu iki otel oturulan yerler. Ve bunlarda da enkaz çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 7 vatandaşımız, burada hayatını kaybetti. Ama 27 vatandaşımız da canlı olarak, yaralı olarak çıkarılmış oldu. Son durum budur. Gördüğünüz gibi, bu büyük otel enkazında, çok sayıda ekip çalışıyor. Bütün çabamız yine, vatandaşlarımızın buradan canlı olarak çıkarılması ve bu sayıyı artırmak. Bu yönde çalışma sürüyor.'' Bu iki otel dışındaki diğer çöken binaların hasarlı görüldüğü için oturulmadığını ifade eden Atalay, bunların dışında enkaz altında kalan vatandaşın bulunmadığını söyledi. Köylerde de enkaz altında kalan vatandaşın bulunmadığını bildiren Atalay, ''Köylerimizde bazı evlerde hasar var. Ama can kaybı yok. Bu iki enkaz üzerinde yoğunlaştık. Bütün gücümüzle çalışıyoruz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Bayram otelinin enkazında kaç kişi olduğu tahmin ediliyor'' sorusu üzerine Atalay, şunları kaydetti: ''Onu tahmin edemiyoruz. Değişik sayılar veriliyor. Otel sahiplerinin verdiği sayılar var. Ama MOBESE görüntülerinde, bazı kişilerin dışarı çıktığı görülüyor. Dolayısıyla o manada kesin sayıyı enkaz kalkmadan vermek istemiyoruz. Yanlış bilgi vermek istemiyoruz. Atalay, dünkü depremin ardından yeni çadır kentlerin kurulacağına işaret ederek, sürekli yeni çadırlar geldiğini, bu konuda bir eksiklik hissedilmeyeceğini vurguladı. Bir gazetecinin, ''Yıkılan otellerden biri hasarlıymış ve valilik oturulabilir raporu vermiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna Atalay, ''Bu tür spekülatif şeylere güvenmemek lazım. Burada kesin hasar tespitleri yapılmamıştır. Ön hasar tespitleri yapılmıştır. Teknik elemanların yaptığı tespitleri de inceliyorum. Bu depremin yeni bir deprem olduğu yönünde uzman görüşü var'' yanıtını verdi.