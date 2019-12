-ATALAY: ONURLU İNSANLARIN ÇALIŞAMAYACAĞI DÖNEMDİ KIRIKKALE (A.A) - 20.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''O zaman buradan (rektörlükten) ayrılışımız kendi isteğimizle olmadı. Bizi ayırdılar. Yani 28 Şubat süreci... Zaten onurlu insanların onurlu yöneticilerin kolay çalışamayacağı bir dönemdi'' dedi. Kırıkkale Üniversitesinin (KÜ) 2010-2011 akademik yıl açılış töreninde konuşan Atalay, kurucu rektör olarak üniversitesine 13 yıl aradan sonra ilk kez geldiğini, bunun hem hüznünü hem de sevincini yaşadığını belirterek ''Bu durum, elinizde büyüttüğünüz çocuğunuzu görmek gibi bir şey'' diye konuştu. Hayatında olup bitenlerle ilgili çok fazla değerlendirmede bulunmadığını dile getiren Atalay, ''Hep ileriye bakarım. Ama o zaman buradan ayrılışımız kendi isteğimizle olmadı. Bizi ayırdılar. Yani 28 Şubat süreci... Zaten onurlu insanların onurlu yöneticilerin kolay çalışamayacağı bir dönemdi. Çok kötü bir dönemdi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı üniversitemizi denetlemeye gelmişti. O dönem öyle bir dönemdi. O dönemde YÖK istifa etmemi istedi. Ben de istifa etmeyeceğimi söyledim. Alırsanız da 'Dava bile etmem' dedim. Onurumuzla yaşadık, onurumuzla buradan öyle ayrıldım'' diye konuştu. -ÜNİVERSİTELERDE TEK TİPLİLİK- Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hükümet olarak 8 yıldaki en önemli çabamız Türkiye'nin demokrasi açığını kapatma yönünde oldu. Bunu sağlamanın peşindeyiz. Bütün çabalarımız bu yönde. Eğer daha fazla demokrasi olursa, daha fazla özgürlük olursa rekabet daha gelişiyor. Akademik hayat o zaman daha bir can buluyor. Şikayet ettiğimiz bir husus var. O da üniversitelerde tek tipliliğin önlenmesi. Anayasanın tamamının değişmesi seçimden sonra gündeme gelecektir. Şu anda gündemimizde ve çalışıyoruz. Tüm partiler çalışıyor. Her üniversitenin özgün yapılarda, kendine has değerlerle, renklerle yarışabildiği, rekabet edebildiği kadarıyla var olması, bunun için de tek tipliliğin kaldırılması en önemli unsurdur.''