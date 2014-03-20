Atalay: Niğde'deki saldırı için Suriye notu var

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Niğde'de bugün 2 asker ve 1 polisin hayatını kaybettiğ saldırıyla ilgili olarak, "Bana gelen bilgide Suriye notu var. Çok vahim. Seçim ortamını bulandırmak istiyor olabilirler" dedi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, uygulama yapan güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu ilk belirlemelere 2 asker ve 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Atalay, “Bana gelen bilgide Suriye notu var. Çok vahim. Seçim ortamını bulandırmak istiyor olabilirler…” ifadelerini kullandı.