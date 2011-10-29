-Atalay: Lüften yeni giysi gönderin VAN (A.A) - 29.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, vatandaşlardan deprem bölgesine yeni giysi göndermelerini istedi. Atalay, Van'da şu ana kadar 35 bin 257 çadır dağıtıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''Bunların bir kısmı çadır kentte, bir kısmı da vatandaşlarımıza aile bazında verilmiştir. Tabii çadır kentlerde organizasyon daha tamamlanıyor. Seyyar telefon kulübeleri kurulmuş, aşevleri, sosyal ortamlar, çamaşır yıkama makineleri vesaire hayatı kolaylaştırıcı bütün diğer unsurlar da tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın yine çadır ihtiyacı olabilir. Bunlara artık biz ulaşıyoruz. Gece vakti sokak sokak dolaşıyoruz, çadır ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz. Stoklarımız var ve yurt dışından da geliyor. Bunları biz vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz.'' -3 bin 548 çadır yurt dışından geldi- Vatandaşlara dağıtılan 35 bin çadırdan 3 bin 548'inin yurt dışından geldiğini bildiren Atalay, şöyle devam etti: ''Uluslararası camiaya öncelikle çok teşekkür ederiz. En başta Azerbaycan, İran gibi komşu ülkeler olmak üzere çok büyük bir duyarlılık gösterilmiştir. Hangi ülkeler hemen aradı, yardım gönderme teklifinde bulundu, elimizde listeler var. Tabii öncelikle kendi potansiyelimizi görmek amacıyla arama kurtarma yardım ekipleri bekletildi. İran ve Azerbaycan kendiliğinden hareket etti, geldi. Kendi arama kurtarma ekiplerimiz yeterli olduğu için de fazla ekip desteği istemedik ama geçici ve kalıcı iskanla ilgili ayni yardımlar, çadır, prefabrik, konteyner ve battaniye gibi yardımlar gönderebilirler. Dış yardımlar da bunlarda yoğunlaştı. Dış yardımlar için Van Havaalanı yoğun olduğu için dış yardımları Erzurum'a yönlendirdik. Dış yardım üssümüz orası, oradan da buraya karayoluyla sevk ediliyor. Çok disiplinli şekilde onlar da yürüyor. İlgi gösteren, duyarlılık gösteren ülkelere teşekkür ediyorum.'' -Gıda ve beslenme- Atalay, gıda ve beslenmeyle ilgili Van ve Erciş'te 2 gıda lojistik merkezi kurulduğunu bildirerek, bazı büyükşehir belediyelerinin de katkısıyla kent merkezi ve köylerdeki vatandaşlara üç öğün sıcak yemek dağıtıldığını, servislerde aksama yaşanmadığını kaydetti. Özellikle gıda ve beslenmede çok miktarda yardım geldiğini açıklayan Atalay, şöyle konuştu: ''Gıda gönderecek vatandaşlarımız için duyurumuz, lütfen küçük koli ve paketlerde, içinde ne olduğu yazılmış şekilde hazır gönderilirse aile bazında dağıtımımız daha kolay oluyor. Bunu tekrar buradan duyurmak istiyoruz. Bütün milletimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Milletimiz adına, Vanlılar adına, hükümetimiz, devletimiz adına milletimize teşekkür ediyoruz. Büyük bir birlik ve bütünlüğün sergilendiği, Van'da tek yürek olunduğu günleri yaşadık ve yaşıyoruz. Arada ufak tefek fitne çıkaranlar, çıkarmaya çalışanlar olsa da bunlar aksine vatandaşımızı kamçıladı ve bütünlük daha da pekişti. Yardım talepleri, duyarlılık, insanların buraya kadar seferber olması arttı. Bunu bu dönemin, deprem sonrasının en önemli sevinilecek olayı olarak ifade etmek istiyorum. Gıda ve diğer ihtiyaçların buraya gönderilmesiyle ilgili destekler sürüyor.'' ''Yağmur gibi'' yardım geldiğini ifade eden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunların organizasyonuyla ilgili ekip sayısı artırıldı. Bunların hepsinin tereddütsüz bütün vatandaşlarımıza adalet içinde ulaştırılması temel hedefimizdir. Özellikle battaniye, ısıtıcı, giyecek ve çocuk giyimine ihtiyaç var. Çeşitli yaşlara göre çocuk giyimi gönderilirse bundan memnun oluruz. Lütfen yeni giysi gönderiniz ve bunlar Van depreminin simge yardımları olsun. Vatandaşlarımızdan bu ricamız var. Kışlık kazak, kaban, mont, bot gibi giyeceklere ihtiyacımız var.'' -Hasar tespit çalışmaları- Atalay, 200 teknik personel ile hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini belirterek, ön hasar çalışmalarının bitmek üzere olduğunu, ardından kesin hasar tespitlerinin yapılacağını söyledi. Bu çalışmaların da hızlı yürümesi için eleman takviyesinin öngörüldüğüne işaret eden Atalay, şöyle konuştu: ''Bu çalışmaların çabuk olması yönünde vatandaşların da beklentisi var. Dolayısıyla hepimiz gayret edeceğiz. Kesin oturulamaz durumda olanlar dışındaki vatandaşlarımıza 'evlerine yerleşebilirler' duyurusunu yapıyoruz. Oturulamaz durumda olanlar girmesinler. İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden öğretim üyeleri, deprem uzmanları inceleme yapıyor. Hasar tespitini yaparken bilimsel değerlendirmeleri de önemli görüyoruz. Onlarla irtibat içindeyiz. Kesin hasar tespitine de başlandı. O çalışma daha fazla vakit alabilir.'' Çadırlarla ilgili takviyenin sürdürüleceğini, bir süre sonra konteyner dönemine geçileceğini ifade eden Atalay, daha sonra kalıcı konutların faaliyete geçeceğini, bundan vatandaşların endişesi olmaması gerektiğini söyledi. -5 köy tamamen yıkıldı- Atalay, depremde en ağır hasarın köylerde yaşandığını ifade ederek şöyle devam etti: ''Köylerdeki konutların kerpiç ya da briket olması hasarda etkili oldu. Tamamen yıkılan 5 köyümüz var. Yüzde 70'i yıkılan 2 köyümüz var. 19 köyümüzde de ciddi hasar var. 92 merkez köyümüz tarandı ve şu anda ihtiyaç olanlara da çadır ulaştırıldı. Dün gece itibarıyla istedikleri miktarda çadır, hane sayısına göre ulaştırıldı. Bugün yine taranıyor. Bazı hanelerde fert sayısı fazla olunca ikinci çadır takviyesi de yapılıyor ve yapılacak. Burada 3 bin 200 civarında ahır yıkıldı. Köylerimizin önemli geçim kaynağı hayvanlar telef oldu. Ama şunu ifade edeyim, köylerimize gıda, sıcak yemek gönderiliyor. Isıtıcılar, özellikle çadır ve battaniye gibi konularda hiçbir sıkıntı olmayacak. Hayvan ahırlarıyla ilgili çalışma da hızla yürütülüyor.'' -Köyler yeniden inşa edilecek- Köylerin yeniden kurulması için çalışacaklarını kaydeden Beşir Atalay, Elazığ'daki depremin ardından çok güzel köyler oluşturulduğunu, Van'da da konutları, ahırları, okulu, camisi ve diğer imkanlarıyla köylerin yeniden inşa edileceğini belirtti. Atalay, Van'da, Erciş'te ve köylerinde gerek elektrikte gerekse haberleşme, su, doğal gaz ve temizlikte hiçbir sorun yaşanmadığını kaydederek, şunları söyledi: ''Erciş'te enkaz kaldırma çalışmaları da bugünden itibaren başlıyor. Arama kurtarma çalışmalarının bitirilmesini bekledik. Hızlı şekilde onlar da temizlenecek. Biz buradayız. Böyle ortamlarda vatandaşlarımız endişe etmesinler. Bazen ihmal, aksama, yanlış bilgilendirme olabilir ama yoğun bir haberleşme içinde çalışıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde deprem yaşamış mülki idare amirlerimiz burada görevlendirildi. Bundan sonra daha koordineli olarak vatandaşımızın talebi daha çabuk değerlendirilecek. Van Valiliğimize de 13 milyon lira acil durumlar için gönderdik. Bu daima artırılabilir. Gönderilen yardımlar Van, Erciş ve köylerimizin yeniden imarı için kullanılacak. Türkiye'nin imkanları var. Devlet millet kaynaşması ve iş birliği içinde Van'daki bu acının yarasını hızla sarıyoruz, saracağız.''