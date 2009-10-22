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Politika

Atalay: Kardeşlik atmosferini sabote etmeyin

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bütün zorluklara rağmen oluşturulan kardeşlik atmosferini sabote etmemeleri için DTP'yi uyardı.

22 Ekim 2009 03:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bütün zorluklara rağmen oluşturulan kardeşlik atmosferini sabote etmemeleri için DTP'yi uyardı.

''Şu an toplumun her kesiminin katkı vermesi gereken bir süreçte bulunuyoruz. Özellikle DTP kesimini uyarıyorum; burada büyük zorluklarla mesafe alınan kardeşlik atmosferi oluşturuluyor. Bunu sabote etmesinler, bir fayda, katkı sağlamaz.''

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kanal 24 televizyonunda katıldığı programda demokratik açılımla ilgili soruları cevaplandırırken bu ifadeleri kullandı.

İçinde bulunulan süreci 'kendisiyle çelişircesine eleştirenler' olduğunu ifade eden Atalay, DTP'nin rahatsız edici tavırlar içinde bulunduğunu kaydetti.

Toplumun her kesiminden 'daha yapıcı katkılar beklediklerini' belirten Atalay, toplumsal sorunlarda daha fazla özgürlüğün, daha fazla demokrasinin, daha fazla şeffaflığın, çözüm için en iyi yöntem olduğunu dile getirdi.

''Baskı ve zorlamayla olmaz'' diyen Atalay, ''Bu tür konularla hiç ilgilenmeyebilirdik de. Siyaset sorunların çözümünde en etkili yoldur. Biz risk alıyoruz, demokratik standartları yükseltme yolunda... Tüm farklılıkları zenginlik olarak alıyoruz. Böyle bir vatandaşlık bağı oluşturuyoruz. Bir yandan da terörle ilgili daha etkili sonuç almak istiyoruz. Eve dönüşle ilgili süreç de devam edecek. Tüm bunlarla ilgili de çok bağlayıcı açıklamalarda bulunmak istemiyoruz. Tüm bu olanlar, Hükümet'in planlarının bir parçasıdır. Bazıları tarafından bunlara başka irtibatlar içinde bakılmasını hayretle karşılıyoruz. Bu kadar hayati bir mesele olan terör konusunda muhalefetin tavrını da hayretle karşılıyoruz'' şeklinde konuştu.

''Türkiye'nin rahatlaması, paranoyadan kurtulması için bu sürecin sağlıklı yürümesinin'' önemine işaret eden Atalay, 'devleti yıpratıcı ve sabote edici şeylerden basının da kaçınmasının çok önemli olduğunu' söyledi.

Güvenlik Müsteşarlığı

Tüm bu çalışmaların daha organize yönetilmesi için Güvenlik Müsteşarlığı'na ihtiyaç olduğunu belirten Atalay, ''Bu konuda geciktik. Yeri de TOBB'un eski binası olarak belirledik, taşınacağız. Çok gecikti. Yetişmiş insanımız, uzmanımız da var. Emniyet'te, terörde tecrübeli çok insanımız var. Orada çok verimli çalışmalar yapacağız'' dedi.

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