-Atalay: ''Kardeşlerimizin yanındayız'' ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kıbrıs'ta çözüm için katkıda bulunmaya devam ettiklerini ancak Rumların risk teşkil eden eylemleri olduğunu ve bundan vazgeçmeleri gerektiğini belirterek, ''Türkiye, Kıbrıs Türk halkının huzurunu ve refahını teminat altına almak için her türlü tedbiri almaya kararlıdır. Her koşulda ve her manada Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz ve onları asla yalnız bırakmayacağız, asla ezdirmeyeceğiz'' dedi. Atalay, KKTC'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. 4 gün sürecek program çerçevesinde başta KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük başta olmak üzere üst düzey görüşmelerde bulunacağını belirten Atalay, sivil toplum temsilcileriyle de görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Kıbrıs sorununun çözümü için KKTC ve Rum kesimi liderlerinin BM'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde bir araya geldiklerini anlatan Atalay, şöyle konuştu: ''Biz Türkiye olarak, bir defa daha ifade etmek istiyorum, 2004 yılında Annan Planı döneminde sergilediğimiz güçlü çözüm irademizi kaybetmeden mevcut sürece katkıda bulunmaya devam ediyoruz. BM Genel Sekreteri tarafından da öngörüldüğü gibi bu yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılması halinde 2012 yılının ikinci yarısında kurulacak yeni ortaklık devletinin AB dönem başkanlığını üstlenmesi ve Türkiye AB ilişkileri dahil her alanda yeni ve yapıcı bir ortamın yaratılabilmesi mümkün olabilecektir. Yürütülen görüşmelere göre bu yılın Aralık ayı sonuna kadar bir anlaşmaya varılacak ve Ocak ayında da iki tarafta yine referandum yapılacak. Biz bu süreci çok kararlı şekilde destekliyoruz.'' Ancak çözüme ulaşılabilmesi için Rum tarafının da iyi niyetli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Rumların Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak giriştikleri deniz yetki alanları belirleme ve petrol arama faaliyetleri süreç açısından önemli bir risk teşkil etmektedir. Şayet çözüm konusunda samimiyseler bundan da imtina etmeleri, yeni sorun alanları üretmemeleri gerekir. Kıbrıs Türkünün özveriyle sürdürdüğü hürriyet ve eşitlik mücadelesinin en manidar eseri olan KKTC, çoğulcu demokratik rejimi ve çağdaş yapısıyla her Türk için bir gurur vesilesidir. Türk milleti, ayrılmaz parçasını oluşturan Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin katettiği mesafeden haklı bir kıvanç ve onur duymaktadır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının huzurunu ve refahını teminat altına almak için her türlü tedbiri almaya kararlıdır. Her koşulda ve her manada Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz ve onları asla yalnız bırakmayacağız, asla ezdirmeyeceğiz.'' Atalay, adada Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında ortak bir gelecek öngörülüyorsa bunun Kıbrıslı Türklere haksız bir tecrit uygulanmasıyla başarılmasının mümkün olmayacağının açık olduğunu belirterek, KKTC'nin üzerindeki haksız kısıtlamaların kaldırılması için gayret ettiklerini ve buna gayrete devam edeceklerini bildirdi.