-ATALAY: İNŞALLAH CAN KAYBI OLMAYACAK SHANGAY (A.A) - 31.10.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Taksim'deki patlamada 10'u polis olmak üzere 22 kişinin yaralandığını belirterek, ''Yaralıların durumu genelde iyi. İki polisimiz ameliyatta. Genel olarak aldığımız bilgi inşallah can kaybı olmayacak o yönde, umudumuz da o'' dedi. Atalay, Çin'deki ziyareti sırasında gazetecilerin Taksim'deki patlamaya ilişkin sorularını yanıtladı. ''Bir canlı bomba ve kendisi orada hayatını kaybediyor ama bizim yaralılarımız var'' diyen Atalay, olayı Çin'den takip ettiğini ve ilgililerden sürekli bilgi aldığını söyledi. Olayda yaralanan 22 kişiden 10'unun polis, 12'sinin vatandaş olduğunu belirten Bakan Atalay, '''Yaralıların durumu genelde iyi. İki polisimiz ameliyatta. Genel olarak aldığımız bilgi inşallah can kaybı olmayacak o yönde, umudumuz da o'' diye konuştu. Tüm yaralılarla yakından ilgilenildiğini vurgulayan Atalay, ''Yaralıların özellikle bir kısmı, özellikle sivillerdekiler, oradan geçenler hafif. Hatta iki tanesi oraya ambulansın gelişi sırasında olmuş yaralanma olayları. Olay çok yönlü değerlendiriliyor. Emniyet Genel Müdürümüz de İstanbul'a geçti. O boyut üzerinde de çalışıyorlar'' dedi. Teröristin kimliğinin belirlenip belirlenmediğine ilişkin bir soru üzerine Bakan Atalay, ''Bu konularda her hangi bir kesin bir ifadede bulunmak istemiyoruz. Biraz acele de etmemek lazım. O konuda tahminler var, belirlemeler var ama arkadaşlarımızın biraz daha çalışmaları gerekiyor. Tabii bombanın türü, kullanılan malzeme vesaire bazı tahminler var ama erken açıklama yapmamak gerekiyor. O konuda biz biraz tedbirliyiz biliyorsunuz'' dedi. Atalay, ''Saldırının terör örgütü PKK'nın eylemsizlik kararının son gününe denk gelmesini zamanlama açısından nasıl buluyorsunuz?'' sorusu üzerine, olayla ilgili henüz bir açıklık olmadığını belirterek, ''Olayın sonucunu, açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. Olayın aydınlatılması lazım. Olay aydınlatmada emniyet başarılıdır. Eminim gecikmeden bu konuda biraz daha netlik olacak. Ben yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Yaralıların tedavisi üzerinde çalışılıyor'' dedi. Atalay, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarının sona erdiğini Türkiye'ye döneceğini de söyledi.