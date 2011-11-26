- Atalay: ''İlişkilerimiz çok özeldir'' GİRNE (A.A) - 26.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin çok özel olduğunu ve asla çıkar ilişkisine dayanmadığını söyledi. Girne'de yapılan, Yatırım Danışma Konseyi'nin ikinci toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Atalay, yatırım ve ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasından yana olduklarını belirterek, Türkiye’de gelinen aşamanın, kamu, özel sektör ve sosyal kesimlerin (sendikalar) birbirlerine çok güvenmesiyle sağlandığını vurguladı. Yatırım Danışma Konseyi’nin, KKTC’ye daha fazla yatırım yapılması ve yatırım engellerinin kaldırılması amacıyla bir yıl önce kurulduğunu anımsatan Atalay, Türkiye’den gelen hükümet kesiminin, özel sektör ve bürokratların bu toplantıyı çok önemsediğini ifade etti. Atalay, ''Bugünkü toplantı dikenleri olan bir toplantı. Açık konuşmazsak başarılı olamayız'' dedi. Türkiye’de şu anda kalkınmayı sağlayan 3 kesim bulunduğunu, bunların kamu, özel sektör ve sosyal kesimler (sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri) olduğunu belirten Atalay, kalkınmanın bu 3 kesimin birbirine çok güvenmesi sayesinde başarıldığını anlattı. Atalay, şu anda Türkiye’de büyük bir uyum bulunduğunu ifade ederek, sendikaların tabii ki üyelerinin hakları için mücadele edeceklerini, özel sektörün bürokrasiden talepleri olacağını, ancak tüm bu kesimlerin bir araya gelmeyi başarabilmeleri gerektiğini kaydetti. Atalay, tüm bu kesimlerin “Türkiye’yi nasıl güçlendiririz” diye düşündüklerini belirtti. Yatırım Danışma Konseyi toplantılarının verimli olacağına inandığını söyleyen Atalay, ticaret ve yatırımın önündeki tüm engellerin kaldırılmasından yana olduklarını ifade etti. Atalay, Türkiye’nin, kriz gelmeden proaktif şekilde çözüm üretebilen bir ülke olduğunu vurguladı. Kıbrıs konusuna da değinen Atalay, Türkiye’nin sorunları güç kullanımından kaçınarak, siyasi diyalogla çözmekten yana olduğunu söyledi. Kıbrıs müzakerelerinin, iki tarafın memnun olacağı bir şekilde uzlaşmayla sonuçlanmasından yana olduklarını belirten Atalay, Kıbrıs müzakerelerinin verimli sonuçlanmasını en fazla destekleyenin kendileri olduğunu vurguladı. Rekabet gücünün artırılmasının önemine işaret eden Atalay, ''Türkiye-KKTC dimdik ayaktadır. KKTC, daha yüksek bir katma değerle, yatırımcı için daha kolay iş yapılır bir ülke haline gelmeli'' dedi. -''Mali destek azalmayacak''- Türkiye’den yapılan mali desteği azaltmak gibi bir hedefleri bulunmadığını, 200 milyon dolar olan mali yardımın 600 milyon dolara çıktığını, bunun da mali desteğin azalmayacağının göstergesi olduğunu ifade eden Atalay, ancak mali yardımın, verimli alanlarda kullanılması ve cari harcamalardan çok diğer yatırımlarda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Atalay, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) ihalesinin de iki Kıbrıslı işadamı tarafından kazanılmasının, olumlu gelişmeyi gösterdiğini ve kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti. Atalay, reel sektör kaynaklarının artırılması ve desteklenmesi gerektiğini, KKTC’deki bankalarda bulunan mevduatı harekete geçirmek için başarılı çalışmalar yapıldığını anlattı. Tarım kesimiyle ilgili programların da hayata geçirildiğini ve en önemli sonucun turizmdeki yeni uygulamalarda elde edildiğini belirten Atalay, teşvik mevzuatının yenilendiğini ve ayrılan kaynakların artırıldığını, yeni teşvik kararnamesinin de yılsonundan önce çıkmasının beklendiğini söyledi. Beşir Atalay, KKTC'de turizmin iyi yürümesi ve destinasyonların artırılması için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini bildirdi. -''Yüksek öğretim çok önemli''- KKTC’de yüksek öğretimin iyi yürümesinin çok önemli olduğunu anlatan Atalay, ''Üniversitelere çok önem verilmeli, KKTC üniversitelerinin olumlu bir imajı ve güzel kampüsları var'' dedi. Bazı sorunları YÖK'e bizzat taşıdığını ifade eden Atalay, ''Üniversitelere gözümüz gibi bakmamız lazım'' ifadesini kullandı. Atalay, ODTÜ ve İTÜ gibi üniversitelerin KKTC’de kampüs açmasının gelecekle ilgili garantiler olduğunu ve çok önem taşıdığını ifade ederek, bu üniversitelerin arkasının geleceğini kaydetti.