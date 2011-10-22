-Atalay: Herkes lider olamıyor HATAY (A.A) - 22.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Herkes lider olamıyor. Lider olamayınca da genel başkanlıklar çok geçici oluyor maalesef. Onunkinin de (Kemal Kılıçdaroğlu) çok geçici olacağını zannediyorum, öyle görünüyor''diye konuştu. Atalay, ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığınan ve Kızılay tarafından Altınözü ilçesine bağlı Apaydın ve Boynuyoğun köyündeki Kızılay tarafından yapılan geçici çadır kentte yaşayan Suriyelileri ziyaretinin ardından Hatay Havaalanında basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sorusuna Atalay, ''Bu konuyu o ilk gün kapattım. Bütün açıklamalarımı o gün yaptım. O konuda dava hakkım saklı ve gereğini yapacağım. Bu sözlerimin arkasındayım. Siyaset alanında böyle spekülatif konuların, hiç aslı astarı olmayan konuların, zaten öyle olduğu da sonradan anlaşıldı, çok da uzun gündem tutmasını biz istemiyoruz. Biz iktidarız. Önümüzde çok konu var, onlarla meşgulüz. Muhalefetin işi gücü yok, böyle konuları eline alıyor, uzun süre bunlarla meşgul oluyor. Çünkü Türkiye için ürettikleri bir şey yok. Türkiye vizyonu, Türkiye ile ilgili teklifleri yok. Sadece iktidarın ve onun mensuplarının bir şeyini bulabilir miyiz, bunların peşindeler. Zaten sayın Kılıçdaroğlu, kendisine özellik olarak ucuz hafiyeliği aldı ve devam ettiriyor. Genel başkan olmakla lider olmak ayrı şeyler. Yani herkes lider olamıyor. Lider olamayınca da genel başkanlıklar çok geçici oluyor maalesef. Onunkinin de ben çok geçici olacağını zannediyorum öyle görünüyor.''