-ATALAY: HALK OYLAMASI GÜVEN İÇİNDE GEÇECEK AĞRI (A.A) - 11.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Hiçbir siyasi parti liderinin mitinginde provokatörlere izin vermeyeceğiz'' dedi. Atalay, yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'de çok şeyi değiştirecek olan halk oylamasının güven içinde geçeceğini ifade etti. Van'dan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Atalay, buradan valiliğe geçerek, Ağrı Valisi Ali Yerlikaya ve Iğdır Valisi Çiçek ile bir süre görüştü. Atalay, daha sonra Valilik salonunda düzenlenen Referandum Güvenliği toplantısına katıldı. Atalay, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik toplantısının bir benzerini dün Van'da düzenlediklerini belirterek, referandumun güven ve huzur içinde geçmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Öncelikle seçim ve referandum güvenliği için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Atalay, şunları kaydetti: ''Şu an referandumla ilgili olarak kampanya yürüyor. Bir aylık bir süre kaldı. Tabi bir yandan da Ramazan ayına girmiş olduk. Şu an görüyorsunuz, bu kampanya demokrasi şöleni havasında geçiyor. İnsanlar bir araya geliyor. İşte demokrasi budur. Bizim işimiz de bu sürecin olaysız güvenli geçmesi. Bakanlık olarak, izinleri kaldırdık. Hepimiz bu kampanya sürecini ve halk oylamasının huzurlu şekilde geçmesi için tedbirler alıyoruz. Milletimizin bu hakkına sahip çıkması ve bu vatandaşlık hakkının yerine getirilmesi için, bu süreçte önüne bir engel çıkmaması için çalışıyoruz. Hiç kimse bir diğerinin kampanyasına, tanıtım çalışmasına engel olmamalı. Hiçbir siyasi parti liderinin mitinginde provokatörlere izin vermeyeceğiz. Herkes istediği çalışmayı yapsın. Kimse bir diğerini engelleme, sabote etme yolunda en küçük bir tutum sergilemesin. Demokrasinin gerektirdiği şekilde çalışma yapsınlar. O konuda kesinlikle en ufak bir tavizimiz olmayacaktır.'' Bakan Atalay, halk oylaması ile ilgili işlemlerin YSK'ya ait olduğunu, kendilerinin de destek sunduğunu bildirerek, şöyle konuştu: "Onların talebi olur biz de yardım ederiz. Onların güvenliğini sağlamak da bizim görevimizdir. Onun dışında vatandaşların hiçbir endişeye kapılmadan gidip sandıkta oyunu kullanması bizim görevimizdir. Görevde aksama olmayacak. Yürürlüğe girdikten sonra ülkemizde çok şeyi değiştirecek olan bu halk oylaması, güven içinde geçecektir."