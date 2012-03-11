Atalay: Hakan Fidan örselendi ama morali iyi

T24 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, savcılığın soruşturma istediği MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kendisinin bürokrasiye kazandırdığını belirterek, “Yapılan haksızlık örseleme yaptı ama kendisinin morali iyi” dedi.

Atalay, ''İçişleri'yle, Dışişleri'yle, Adaleti'yle, MİT'iyle, Genelkurmay'ıyla kurumlar arasında çok iyi bir koordinasyon var. Gelişen bazı olaylar o koordinasyonu asla zedelemez. Biz ona da izin vermeyiz. Kurumlarımız arasında işbirliği çok verimli bir şekilde devam ediyor'' dedi.

Atalay, ''Bir motivasyon kaybı olmadı mı son gelişmeler nedeniyle?'' sorusu üzerine, ''Ufak tefek tabii şeyler oldu bir miktar ama onları da tamir edici şu anda hızlı adımlar atılıyor. Yani terörle ilgili olarak özellikle ifade edeyim, kurumlarımız arasında en küçük bir motivasyon kaybı veya koordinasyonsuzluk söz konusu değil'' dedi.

Beşir Atalay, ''Dünkü toplantıda Hakan Fidan da vardı. Morali bozuk mu sorusuna, ''Hayır. Şu anda bütün arkadaşlarımızla gayet verimli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hakan Fidan biliyorsunuz benim eski bir çalışma arkadaşım. O'nu Devlet Bakanlığı yaptığım dönemde bürokrasiye kazandıran benim. TİKA'ya getirdik ve TİKA'da 5 yıl birlikte çalıştık. Çok iyi yetişmiş bir arkadaş. O'na yapılan haksızlığı tabii hepimiz biliyoruz. O bir örseleme tabii yaptı orada. Hepimiz ona destek verdik ve yine destek veriyoruz. Hiç moral bozacak bir şey olarak da görmüyoruz'' yanıtını verdi.