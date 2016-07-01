Atalay Filiz'in avukatı dosyadan çekildiğini açıkladı

Öğretmen Fatma Kayıkçı, Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan seri katil zanlısı Atalay Filiz’in avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, dosyadan çekildi. Yirmibeşoğlu, vekaletten istifa dilekçesini noter kanalıyla mahkemeye gönderdi.

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranırken, İzmir'de yakalarak tutuklanan Atalay Filiz'in avukatı Yirmibeşoğlu; Filiz'i savunmayacağını bildirdi.

Milliyet'ten Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, Yirmibeşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Baronun atamasıyla müdafisi olduğum, Atalay Filiz ile ilgili CMK süreci tamamlanmış, daha sonar Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir duruşmaya girdim. Daha sonra aynı mahkemeye sonraki duruşmalara girmeyeceğimi bildirdim. Ayrıca 28 Haziran Salı günü noter kanalıyla vekaletten istifa dilekçesi verdim. Artık Atalay Filiz ile ilgili temsil ilişkim bulunmuyor.”

Ailesinin avukatını kabul etmedi

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in, ailesinin gönderdiği, kendisinin de arkadaşı olan avukatı kabul etmemesi üzerine İstanbul Barosu, kanunen avukat görevlendirmesi yapmıştı. Baro’nun Atalay Filiz için atadığı avukat ise kadın hakları, kadınlara yönelik şiddet, taciz, töre cinayetlerine ilişkin çalışmalarıyla da öne çıkan Avukat Fatma Vildan Yirmibeşoğlu olmuştu.

Av. Yirmibeşoğlu'nun, Filiz’in sorgusunda yanında bulunmuş ve Filiz’i; "İradesi tutsak altına alınmış şekilde, gizli güçlerden kendisine verilen gizli talimatlar ve şifreler doğrultusunda hareket etmiştir" diye savunduğu belirtilmişti.

Yirmibeşoğlu’nun Filiz’in avukatlığını yapıp yapmayacağı tartışılırken, üç kişinin katil zanlısı Atalay Filiz Ankara'da işlediği cinayetlerle ilgili davada vereceği ifade öncesi yanında Yirmbeşoğlu’nun olmasını istemişti. Bunun üzerine sorgunun uzamaması için devreye giren hakimin talebi üzerine, Yirmibeşoğlu da tutuklu bulunduğu cezaevine gidip Filiz’in savunmasını üstlenmişti.

Cezai ehliyetinin sorgulanmasını istedi

Filiz’in yanında hazır bulunan avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, müvekkilinin eylemi kendisinin yapmadığını, başkası tarafından yaptırıldığına dair beyanda bulunduğunu hatırlatarak, cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını istedi. Mahkeme Başkanı Altınay, sanık Filiz’e “Senin böyle bir talebin var mı?” diye sordu. Filiz, “Ben bu tür bir sorunum olduğunu düşünmüyorum. Benim akli melekelerim yerindedir. Silah almadan önce de akıl ve fiziki sağlığımın yerinde olduğuna dair rapor aldım. Ben daha önce ruhi açıdan herhangi bir tedavi görmedim” dedi. Filiz, hâkimin, “seni sevk edersek gider misin” sorusuna da, “kanunlar ne derse onu yaparım” yanıtını vermişti.

Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Filiz ile ilgili ilk rapor akıl sağlığının yerinde olduğuna dair çıkmıştı.

Fatma Vildan Yirmibeşoğlu kimdir?

İstanbul Barosu’na 33 yıl önce üye olan Avukat Vildan Yirmibeşoğlu, kadına yönelik şiddet, insan hakları alanındaki çalışmaları ile de öne çıktı. Yirmibeşoğlu’nun ‘Töre ve Namus Gerekçesiyle İşlenen Cinayetler: Toprağa Düşen Sevdalar’ isimli bir de kitabı bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yirmibeşoğlu, yüksek lisans derecesini de yine İstanbul Üniversitesi’nden aldı. Beş yıl süreyle yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Bilgi Üniversitesi’nde görev yaptı.

TCK Kadın Çalışma Grubu’nun basın sözcülüğünü gerçekleştirdi. Bilirkişi sıfatıyla iki yıl üst üste Avrupa Parlamentosu’na davet edildi. Üç yüz Ağır Ceza dava dosyasının analizi olan “Toprağa Düşen Sevdalar” adlı kitabı kaleme aldı. Avukat Vildan Yirmibeşoğlu serbest avukatlık yapıyor.