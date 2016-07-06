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Yaşam

Atalay Filiz şakası karakolda bitti

Atalay Filiz ile ilgili sosyal medyada açılan sahte hesapların incelemeye alındığı da belirtildi

06 Temmuz 2016 13:46

Sosyal medyada seri katil zanlısı Atalay Filiz adına açtığı hesap üzerinden yakın arkadaşına tehdit mesajları gönderen genç, iş ciddiye binip karakolluk olunca şaka yaptığını itiraf etti. 

Sabah’ta yer alan habere göre, 2013’te Ankara'da çocukluk arkadaşı Göktuğ Demirarslan ile kız arkadaşı Elena Radchikova'yı, 27 Mayıs 2016'da ise İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldüren ve 17 gün sonra İzmir'de yakalanarak tutuklanan Atalay Filiz korkusu iki yakın arkadaşı karakolluk etti. 

 

Yakın arkadaşı çıktı

 

Atalay Filiz yakalandıktan sonra sosyal medyada adına çok sayıda sahte profil ve hesap açılmıştı. İddialara göre; İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi A.T. bu sahte hesaplardan birinden ölüm tehdidi aldı. "Listenin en üst sıralarındasın. Çıkınca öldüreceğim" yazılı mesajı alan A.T., mesajın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Filiz'in yönlendirmesi ile kendisine ulaştırıldığını düşündü. A.T. hemen karakola gitti. Ancak tehdit mesajlarının yazıldığı hesap sahte, hesap sahibi ise tehdit edilen üniversite öğrencisinin yakın arkadaşı T.M. çıktı.

 

Şikâyetinden vazgeçti

 

A.T.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğunu ve şikâyetçi olacağını ortak arkadaşları aracılığıyla öğrenen ve bilgisayarının IP adresinden yakalanacağını düşünen T.M., hemen A.T.'yi arayarak olayın aslını anlattı. T.M.'nin arkadaşını tedirgin etmek amacıyla bu oyunu kurguladığı ortaya çıktı. A.T. durumu öğrenince şikâyetinden vazgeçti. Sahte hesap kapatıldı. Atalay Filiz ile ilgili sosyal medyada açılan sahte hesapların incelemeye alındığı da belirtildi. 

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