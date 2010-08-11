-ATALAY: ESKİ DÖNEMLERİN KARANLIK OLAYLARINI AYDINLATIYORUZ AĞRI (A.A) - 11.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Biz eski dönemlerin karanlık olaylarını, faili meçhullerini aydınlatıyoruz'' dedi. Valilikteki referandum güvenliği konulu toplantının ardından Belediye Başkanı Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Atalay, daha sonra Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptırılan MOBESE İzleme Merkezinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Atalay, tüm şehirlerde ve büyük ilçelerde yaygınlaştırılan MOBESE'nin en önemli önleyici kolluk hizmeti olduğunu söyledi. Bakanlığa geldiği dönemde sadece İstanbul'da MOBESE sisteminin bulunduğunu vurgulayan Bakan Atalay, sistemin özellikle yoğunluk yaşanan yerlerde caydırıcı rol üstlendiğini, suçları önlediğini ya da suçun aydınlatılması, olayın açığa kavuşturulmasına katkı sağladığını ifade etti. Bakan Atalay, Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan araçlarla polislik hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti: ''Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, polis teşkilatımızın çok eski araçlarla çalıştığı ve o eski araçlara da zaman zaman benzin bulmakta zorluk çektiği tarihler bize uzak değil. O günleri üzülerek hatırlıyoruz. Ama biz hükümet olarak şuna çok önem verdik, polis teşkilatımızda bugün eski araç bulamazsınız. Zaten dikkatinizi çekiyordur. En yeni dijital sistemleri kullanıyoruz. Radar sistemlerinde eskisi gibi belli yerlerde durarak radar kontrolü yok. Artık hareket halinde radar kontrolü yapılıyor. Ve polislerimiz çok daha iyi imkanlarla çalışıyor. Asayiş yönünden Türkiye'de çok olumlu bir atmosfer var. Ağrı ilinde bir yıl öncesine göre suç oranlarında yüzde 30 azalma var. Ağrı ilimiz çok güvenli bir il. Bütün illerimiz öyle. Asayiş yönünden mukayese edersek, Ankara, Avrupa'nın en güvenli başkentidir. Türkiye güvenli bir ülkedir.'' -''FAİLİ MEÇHULLERİ AYDINLATIYORUZ''- Türkiye'nin olay sayısı, suç oranı az ve suçların aydınlanma oranı yüksek olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu: ''Biz faillerin tespitinde ve olayı aydınlatmada en önde gelen ülkelerden biriyiz. Bunu da övünerek ifade edeyim, faili meçhul bir şey de bırakmıyoruz. Türkiye faili meçhullerle ilgili çok acılar çekti. Bu bölgemiz bu acıları çok iyi bilir ama AK Parti döneminde faili meçhul diye bir şey söz konusu olamaz. Biz eski dönemlerin karanlık olaylarını, faili meçhullerini aydınlatıyoruz. Hamdolsun karanlık olayları, çeteleri, faili meçhulleri, hepsini ortaya çıkarmakla meşgulüz.'' -''POLİS TEŞKİLATINA GÜVEN ARTTI'- Bakan Atalay, polis teşkilatının Türkiye'de en güvenilen kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: ''Son kamuoyu yoklamalarında, kurumsal güven sıralamasında polis teşkilatımız kendisine en fazla güvenilen kurum durumunda. Bu durumla da övünüyoruz. Özellikle 2010 yılının başından beri yapılan araştırmalarda, ayrıca TÜİK'in her yıl yaptığı araştırmada, bu yıl hizmetlerinden en fazla memnun olunan kurum polis teşkilatımız oldu. Biz 2007 seçimlerine giderken önümüzde çok ciddi asayiş sorunları vardı. Kapkaç gibi olaylar çok yaygındı. Güvenlikle ilgili sorunlarımız vardı. Bugün ise 2009 yılına geldiğimizde, en çok memnun olunan hizmet kurumları arasında polis teşkilatımız birinci olmuştur. Bunlar bizi memnun ediyor. Özellikle polislerimizin vatandaşlarımızla kurduğu diyalog, bizim için çok önemli.'' Polislere de seslenen Bakan Atalay, ''Ne olur hukuk içinde kalın ve vatandaşımıza mutlaka iyi davranın. Vatandaşımıza asla ve asla kötü davranmayın. Biz hepimiz vatandaşın hizmetindeyiz. Vatandaş güvenli ve huzurlu, özgürce yaşasın, diye hizmet yapıyoruz'' dedi. . Bakan Atalay, konuşmasının ardından MOBESE İzleme Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Merkezde incelemelerde bulunan Atalay, Emniyet Müdürü Naci Kuru'dan merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Törende, Emniyet Müdürlüğüne alınan 25 yeni araç da hizmete başladı. Açılışın ardından kentteki kurum müdürleri, kanaat önderleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, basın temsilcileri ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya gelen Bakan Atalay, iftar öncesinde katılımcılara Anayasa değişiklik paketi hakkında bilgi verdi.