-ATALAY: DİLEĞİMİZ RAHAT VE HUZURLU ŞEHİRLER YÜKSEKOVA (A.A) - 29.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Huzurlu, kimsenin endişe etmeden rahatça yaşayacağı şehirlerimiz olsun, ülkemizin her köşesi böyle olsun. Bütün dileğimiz bu'' dedi. Bakan Atalay, özel uçakla geldiği Van'dan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçti. Atalay'a, AK Parti Hakkari milletvekilleri Abdulmuttalip Özbek ve Rüstem Zeydan ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal eşlik etti. Atalay, 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, burada askerlerle bir süre sohbet etti. Bakan Atalay, 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, Garnizon Komutanı Topçu Albay İsmail Arslan, Hakkari İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Sami Balcı, Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Yasin Kalın, Hakkari Emniyet Müdürü Ayhan Burhan ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Seçkin Başsüllü ile bir süre görüştü. Daha sonra Hükümet Konağı'na geçen Atalay, Yüksekova Kaymakamı Aziz Üzeyir Özeren, resmi kurumların temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Atalay, kaymakam ve muhtarlardan sorunlar hakkında bilgi aldı. Bakan Atalay, görüşmenin ardından, öğle namazı için, yürüyerek, ilçe merkezinde inşaatı devam eden ve alt katı ibadete açılan Merkez İhsaniye Camisi'ne geçti. Yol boyunca vatandaşların sorunlarını dinleyen Atalay, eğitim gören çocukları olduğunu belirten ve yardım isteyen Fatma Toprak adlı kadına yardım edilmesi talimatı verdi. Namazın ardından cami önünde toplanan ilköğretim öğrencileriyle ilgilenen Atalay, çocuklara, ''Sizlerin daha iyi eğitim görmeniz için çalışıyoruz. Buraya öğretmenler gönderiyoruz. Okulunuza devam edin'' dedi. Bakan Atalay, yürüyerek Yüksekova Polis Lokali'ne gitti. Cengiz Topel Caddesi boyunca esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Atalay, yol aramalarının seyreltilmesini isteyen bir vatandaşa, ''Evet, olur'' dedi. Atalay, ''İnşallah Kürt sorunu çözülecek'' diyen bir vatandaşa da ''Çözülecek, inşallah bütün sorunlar çözülecek. Biz sizi çok seviyoruz'' karşılığını verdi. Beşir Atalay, Polis Lokali'nde kendisini bekleyen polislerle de sohbet etti. Polislere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Atalay, ''Burada kendinizi yalnız hissetmeyin. Hep beraber çalışıyoruz. Sizin ayağınıza bir iğne batsa biz hissederiz'' dedi. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü Köksal, bazı hassas bölgelerde görev yapan Emniyet mensuplarının görev süresi dolduktan sonra tercih edeceği ilk şehre atanması yönünde bir çalışma yapıldığını belirtti. Tekrar Hükümet Konağı'na geçen İçişleri Bakanı Atalay, bazı resmi kurumlardan yetkililerin yer aldığı güvenlik toplantısına katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Atalay, bu ziyaretle vatandaşlar ve kamu yöneticileriyle görüşme, sorunlarını ve taleplerini dinleme fırsatı bulduğunu söyledi. Yüksekova'nın, hükümet olarak çok önem verdikleri bir ilçe olduğunu ve burayı daha yaşanılır kılmak için gayret ettiklerini belirten Atalay, yapımı süren havaalanının tamamlanmasıyla ilçenin değerinin daha da artacağını dile getirdi. Bakan Atalay, ''Hatay, Yüksekova ve Şırnak'taki havaalanları sınır ötesi ortak çalışmalar yapılmasına imkan sağlayacak'' dedi. Bölgedeki eğitimle ilgili sorunlar hakkında da bilgi aldıklarını vurgulayan Atalay, güvenlikle ilgili ayrı bir toplantı yaptıklarını belirtti. Bakan Atalay, şunları söyledi: ''Huzurlu, kimsenin endişe etmeden rahatça yaşayacağı şehirlerimiz olsun, ülkemizin her köşesi böyle olsun, bütün dileğimiz bu. Halk oylaması, partimiz ve hükümetimiz için yeni bir dönemeçtir. Bundan sonra da ülkemizi ve bölgeyi ilgilendiren sorunlara karşı yaptığımız kararlı ve çok kapsamlı çalışmalar devam edecek. Hükümetimizin demokratikleşme çalışmaları hiçbir kesintiye uğramadan ve bütün kapsamıyla devam edecek.'' -''AK PARTİ'NİN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİDİR''- Vatandaşların kentlerde ve kırsal kesimlerde hiçbir şeyden endişe etmeden yaşamalarını istediklerini anlatan Atalay, şöyle konuştu: ''Bunun için de her tedbiri alıyoruz, alacağız. Bütün bunları yeniden gözden geçiriyoruz. Tabii bölge ziyaretinin bir diğer boyutu ise siyasi çalışmalardır. Milletvekillerimizle, partililerimizle, belediyelerimizle partimizin çalışmalarını gözden geçiriyoruz, daha da devam edeceğiz. AK Parti'nin varlığı çok önemlidir. Biz partimizi kurarken de demiştik; ülkemizin bir kardeşlik projesidir. Ülkemizin bütünlüğünün, kardeşliğinin teminatıdır, çimentosudur. Ülkenin genelinde bu görevi de görecek başka bir siyasi parti yok. Kimileri etnik parti, kimileri bölgesel çalışır. Biz Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde, her köyünde, her beldesinde olan bir partiyiz, öyle olacağız. Onun için de partimizin çalışmaları çok önemli. Yüksekova'da olan parti teşkilatımızı da güçlendireceğiz. Buraya yeni bir teşkilat binası yaptıracağız ve çok daha aktif bir parti teşkilatımız olacak. Kadrolar yeniden değerlendirilecek ve AK Parti'nin hem Hakkari hem Yüksekova teşkilatları çok güçlü çalışacak. Burada gözden geçiriyorum. Talepleri aldım. Resmi olanları Bakanlar Kuruluna götüreceğim, partimizle ilgili olanları parti yönetimimize götüreceğim ve orada değerlendirmeler yapılacak.'' -SORULAR- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Atalay, bir gazetecinin ''Yüksekova'da vatandaşların pasaport almakta güçlüklerle karşılaştığı'' yönündeki değerlendirmesi üzerine, konuyla ilgileneceğini belirtti. Biyometrik pasaporta geçildiğini anımsatan Bakan Atalay, pasaport alma işlemlerinin artık kolaylaştığını söyledi. Vatandaşların her il ve ilçeden başvuru yapabildiğini bildiren Atalay, ''Başvurmak için ayıracakları zaman 5 dakika. Bir fotoğrafla oraya gidecekler, hepsi bu kadar. Başvurular Ankara'ya geliyor. Gölbaşı'nda günde 10 bin pasaport hazırlanıyor ve kuryeyle vatandaşlarımıza gönderiliyor. Bu çok iyi gidiyor, şu anda hiçbir sorun yok ama 2015'e kadar da eski pasaportların uygulaması devam ediyor'' diye konuştu. Atalay, pasaport harçlarının çok ucuzlatıldığına da dikkati çekerek, 10 yıllık pasaportun 350 liraya alındığını ifade etti. Bir gazetecinin, ''Irak'taki görüşmenizin ardından bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani 'referandum sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini' söyledi. Siz de BDP'nin boykot çalışmasında en etkili olduğu yerdesiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' demesi üzerine Atalay, Barzani'nin söz konusu açıklaması hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Erbil ziyareti sırasında Barzani ve onun çalışma arkadaşlarıyla yaptığı ziyaretlerin ''çok verimli'' geçtiğini belirten Atalay, ''Şu anda devlet olarak bütün bunları içine alan çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Dün de üçlü mekanizma, üçlü eylem planı kapsamında Irak'taki ABD'li güçlerin komutanı ile görüştük. Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye gelen terörle ilgili görüşmelerimiz, tespitlerimiz oldu. Bu devam edecek. Bu şehirlerimizde, buralarda hem güvenlik açısından hem de yatırımlarımızın daha hızlı gitmesi açısından, vatandaşlarımızla temas açısından çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Parti çalışmalarımızı da artırarak devam ettireceğiz'' dedi. Atalay, bir gazetecinin ''Boykottan dolayı Hakkari halkına bir küskünlüğünüz var mı'' sorusu üzerine de ''Biz, 'hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz' diyoruz. Biz, devlet olarak yürüttüğümüz yatırımları artıcağız. Havaalanı daha çabuk bitecek. Okul altyapısı daha çabuk bitecek, yollarımız daha çabuk bitecek. Biz çalışmalarımızı artıracağız. İnsanımıza dönük hizmetlerimizi artıracağız. Halk oylaması ile ilgili Başbakanımız her mesajı verdi. Hayır verenler için de, diğerleri için de söyleyeceklerini söyledi. Ben yeniden o tür bir değerlendirmeye girmeyi uygun bulmuyorum'' diye konuştu. -SINIR KAPILARI- Atalay, sınır kapılarıyla ilgili soru üzerine de o konuda da çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Atalay, ''Buradaki tespitlerimizi Bakanlar Kuruluna götüreceğim. Esendere var, Derecik var, başka kapılar var. Hepsiyle ilgili talepleri Bakanlar Kuruluna götüreceğiz. Doğrusu Irak ziyaretimde de, bölgesel yönetimle görüşmelerimizde de onların talepleri oldu, bu kapıların ve giriş çıkışları rahatlatma yönünde. Biz de onu çok önemli görüyoruz'' dedi. Bakan Atalay, ''Terörist saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği Geçitli köyüne gitmeyi düşünüyor musunuz'' sorusu üzerine, bu konuyu Hakkari ziyareti sırasında değerlendireceğini belirterek, şunları söyledi: ''Biliyorsunuz oraya milletvekillerimiz gitti, Devlet Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız büyük bir heyetle gittiler. Ben de programım el verirse gitmeyi düşünüyorum. Ama size şunu tekrar söyleyeyim, hala o konuda tereddüt ifade edenler var. Bu çok acı bir olay. Çocuklar kadınlar... İnsan olanı ürperten şeyler. Bunun terör örgütünün bir eylemi olduğu konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Ben tereddütü hiç konuşmam. Öyle konularda emin olmadıkça açıklama yapmam. Ancak emin olduktan sonra bütün boyutları ile açıklama yaparım. Emin olduktan sonra o açıklamamı yaptım olaydan kısa süre sonra.''