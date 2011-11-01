-Atalay, deprem bölgesinde VAN (A.A) - 01.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'da meydana gelen depremin ardından köylerde hayat normalleştiğini belirterek, ''Bugün Güveçli köyünde onu gördük'' dedi. Erciş'te Kızılay'ın Yenişehir Çadır Kenti'ni ziyaret eden Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmetleri görmek için dolaştığını, Van Valisi Münir Karaloğlu ile yardımların geldiği, tasnif edildiği yerleri gördüklerini söyledi. Van'daki çadır kentte incelemelerde bulunduklarını dile getiren Atalay, çadırları ince bulduklarını, değiştirilmesi talimatı verdiklerini bildirdi. ''Van merkezde 'Mevlana Evleri'nden oluşan yeni bir çadır kent kuruldu'' diyen Atalay, eski çadır kentin boşaltıldığını, çadırda barınanların ''Mevlana Evleri''ne taşındığını belirtti. Atalay, şöyle devam etti: ''Talimatı vermiştik, şimdiye kadar taşınmışlardır. O çadır kenti de kışlık çadırlarla yeniden kuracağız. Böylece oradaki çadır kentlerimiz daha dayanıklı olacak. Oradan köylere geçtik, Güveçli köyünden geliyoruz. Köylere de ilk konteynerlerimizi yerleştirdik. Konteynerler bildiğiniz gibi küçük bir ev gibi. Odası, banyosu, mutfağı olan, sıcak su, televizyonu olan 13 konteyner kuruldu. Köylere ayrıca, çamaşırhane kuruyoruz, bugün ilk defa Güveçli'ye de götürmüş olduk. Köylerde bir de çadır ahırlarımız var. Tamamen tahrip olan 7 köyümüzü, sonra da 19 köyümüzü bu hizmetler için öne almış oluyoruz. Çünkü şehirde alternatifler, başka imkanlar var. Köylünün o imkanı yok, tamamen yıkılmış köyler... Köylerde hayat normalleşmiş, bugün Güveçli köyünde onu gördük.'' Bir gazetecinin ''Vatandaş, 'Devlet yardım getiriyor, ama bize ulaşmasında güçlük var' diyor'' demesi üzerine, ''Afet sonrası bu organizasyonlarda daima eksikler olabilir. Ama benim gördüğüm, ilk günlere göre daha iyi organize olundu. Daha ihtiyaç sahibine ulaşılıyor'' ifadesini kullanan Atalay, şöyle konuştu: ''Van'da ilk günlerde battaniye dağıtımında belki çok ihtiyacı olmayan birileri de almış olabilir. Biz de onu tespit ettik. Ama son iki günde şunu yaptık. Hasar tespitleri bitti, evinde kesin oturulamayacak durumda hasar olanlara ulaşılıyor. Onlara çadır isteyip istemedikleri, çadır kente yerleşmeyi isteyip istemedikleri soruldu. Sadece dün, bu şekilde 850 haneye kışa daha dayanıklı çadırlar verildi. Bugün de o devam ediyor. Bu Erciş için de geçerli. Yani gerçek ihtiyaç sahipleri böylece öne alınmış oluyor. Şu günlerde organizasyon daha da iyileşiyor. Burada da Belçikalılar yeni çadır kent kuruyor. Yardımlarla ilgili de valimle beraber Şeker fabrikasından geliyoruz. Sistem daha iyi yürüyor. Daha iyi tasnif yapılıyor, hemen ulaştırılıyor. Ama hala eksik varsa bizler de bunun için burada bulunuyoruz.'' -Bayrama yönelik özel hazırlık- Atalay, ''Bayrama yönelik özel hazırlık söz konusu mu?'' sorusunu ise ''Bayram günüyle ilgili şunu söyleyeyim, o güne kadar depremin yaraları daha fazla sarılmış olacak. Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız kurban kesme çalışmalarını bu bölgeye kaydırıyor. Cumhurbaşkanımız, kesin değil ama bayramın ilk günü burada olacak. Bizler burada olacağız. Vatandaşlarımızın bayram ortamını mahzun geçirmemesi için elden gelen çabalar gösterilecek'' diye yanıtları. ''Afet sonrası en çabuk organize olunan ve imkanların en hızlı şekilde getirildiği bir örneği yaşadık'' diyen Atalay, şunları söyledi: ''BM'nin de bu yönde ifadeleri oldu. Eğer biz bir ay içinde konteynerleri tamamlarsak, planımız o... Mesela burada, Erciş'te iki konteyner kent oluşturulacak. Erciş'de 4 bin planladık, 2 binini Kızılay, 2 binini TOKİ yapacak. Altyapı çalışmasını başlattılar, en geç 1,5 ayda 2 konteyner kentimiz hazır olacak. Vatandaşlar bu çadırlardan çıkacak. Çadır her ne kadar imkanları sağlanıyor, kalın olsa da havalar soğuk. İnsanları, sıcak olan, içerisinde soba bulunan konteynerlere geçirmek için çaba sarf ediyoruz.'' Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, enkazlarla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin de soruşturmayı savcıların yürüttüğünü, idari bir işlem olmadığını, tüm enkazlardan ''Karot'' alındığını ve bunların teknik kişilerce inceleneceğini dile getirerek, ''O süreci yargı yürütecek ama bizlere intikal eden bir şey olursa yardımcı oluruz'' dedi. -Çadırlara ziyaret- Vali Karaloğlu ile bir çadırı ziyaret eden Atalay, evinin yıkıldığını öğrendiği depremzedeye, ''Konteyner kenti hazırlıyoruz, en geç bir ay içinde oraya geçeceksiniz. Çadırlarda üşütmeyeceğiz sizi. Sabır ve dayanıklılık, tamam mı? Böyle zamanların tabii ki mahrumiyeti olacak ama çocuklarınıza sahip çıkın. Moralinizi yüksek tutun. Şimdi siz şunu bilin, bizler o günden beri buradayız, Türkiye burada. Sizlerin bundan sonraki düzeninizi biz kuracağız'' diye seslendi. Okulların 14 Kasım'da açılacağını anımsatan Atalay, bir haftalık kaybın okulların tatil olmasının ardından giderilebileceğini sözlerine ekledi. Başbakan Yardımcısı Atalay daha sonra Erciş Kaymakamlığına geçerek burada basına kapalı toplantı yaptıktan sonra Van'a hareket etti.