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Politika

Atalay: Demirel, 28 Şubat'a müdahil olmaz, çünkü onun eseri

Atalay, AKP Kırıkkale 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Demirel’e sert sözlerle yüklendi

22 Nisan 2012 12:44

Beşir Atalay, 12 Eylül davasında müdahil olmayacağını söyleyen Demirel’i sert bir dille eleştirdi. Atalay, “Müdahil olmaz zaten. Çünkü ondan sonraki 28 Şubat, onun eseri” dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ‘28 Şubat’ın eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in eseri’ olduğunu iddia etti.

Demirel’i 28 Şubat sürecinin koordinatörü olmakla suçlayan Atalay, “Müdahil olmam diyor. Şimdi sayın Demirel, 12 Eylül davasına müdahil olmaz zaten. Çünkü ondan sonra ki 28 Şubat sayın Demirel'in eseridir. 28 Şubat'ın koordinatörü sayın Demirel'dir. Bunu da böyle bilin, biz bunu böyle biliyoyoruz” diye konuştu.


'Darbelere nokta kondu'


AKP tarihinde ve Türkiye'nin siyasi tarihinde 27-28 Nisan 2007'nin belirleyici ve önemli dönüm noktası olduğunu ifade eden Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bunu daima hatırlayın. Müdahaleler zinciri içinde bunun çok farklı bir yeri vardır. Niçin yeri vardır, çünkü AK Parti hükümeti, AK Parti hükümetinin dik duran lideri öyle eskiden olduğu gibi şapkasını falan alıp gidenlerden değildi. Onun için farklıdır. Hatırlayın, tarihimizde buna benzer bir tane daha müdahale vardır. Belli yaşta olanlar bilirler. Nedir o? 12 Mart 1971. O da bir yazılı belgedir. Hükümete karşı, siyaset grubuna karşı ama o zaman sayın Demirel, o belge çıkınca şapkasını alıp gitmiştir. Ve o belge, o muhtıra, Meclis kürsüsünden okunmuştur o zaman. Yazık. Ama bu defa ne olmuştur, 27-28 Nisan'da bir cevap verilmişti. Her kurum kendi görevine davet edilmişti. Ve ondan sonra da bu süreç bitmiştir.''

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