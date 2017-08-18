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Atalay Demirci'nin tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Komedyen Demirci'nin tahliye kararı onaylandı

18 Ağustos 2017 21:17

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin tahliye kararına yapılan itiraz, bir üst mahkemece reddedildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Demirci, etkin pişmanlıktan yararlanması göz önünde bulundurularak, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci'nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep ederek karara itiraz etti.

İtiraz kararını değerlendiren, bir üst mahkeme Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddederek, Demirci'nin tahliye kararını onayladı.

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