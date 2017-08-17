Atalay Demirci tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Demirci ve avukatları katıldı. Hakkındaki suçlamalar hatırlatılan Demirci, örgüte ait ‘Dünya’ adlı radyoda program yaptığı sırada bu yapıyla tanıştığını belirtti.

2000'den 2007 yılına kadar bu radyoda yaptığı programlar nedeniyle birçok turneye çıktığını anlatan Demirci, "Bu turnelerle yapılan organizasyonların cemaatin organizasyonları olduğunu bilmiyordum. 2005 yılında ABD'de Türk derneğinin organizasyonunda Pensilvanya'ya gideceğimiz söylendi. O ziyareti orada öğrendim. Basında gösterilen o fotoğraf da orada çekildi. Biat ya da itaatle orada olmadım" dedi.

"Fotoğrafı basına örgüt sızdırdı"

Ziyaret sırasında Fethullah Gülen ile çekilen fotoğrafın da örgüt tarafından basına sızdırıldığını iddia eden Demirci, "Bir komedyenin darbeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasını sağlayarak, davaların sulandırılmasını amaçladılar" dedi.

Eşi ve ailesinin de örgütle ilişkisi olmadığını ileri süren Demirci, mahkeme başkanının Hakan Şükür ve Enes Kanter'le yazışmalarını sorması üzerine, "Hakan Şükür'le Sosyal Hizmetler Spor Kulübü yöneticiliğini yaptım sırada kulübün ihtiyaçları için yardım talebinde bulunmuştum. İlişkimiz öyle başladı. Enes Kanter ise beni sosyal medyadan takip etmeye başladı. Tanışıklığımız bu şekilde başladı. Örgütsel bir ilişki değildi" dedi.

“Tek pişmanlığım bir kişinin bile benim yüzümden örgüte sempati duyması”

Örgütün kendini komedyen olması nedeniyle kullandığını söyleyen Demirci, "Ben komedyenim, insanları iyi güldürürüm. Örgüt asla ulaşamayacağı kitlelere benim üzerimden ulaşmaya çalıştı. Tek pişmanlığım, bir kişinin bile benim yüzümden bu örgüte sempati duymasıdır" şeklinde konuştu.

Savunmasının sonunda, savcılık sorgusu sırasında bildiği her şeyi anlattığını, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını söyleyen Demirci, tahliyesini talep etti. Cumhuriyet Savcısının da tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdiği Demirci, mahkeme heyeti tarafından, etkin pişmanlıktan yararlanması göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Tahliye kararına itiraz

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Demirci'nin tahliyesine itiraz etti.