Atalay: 'Dağdan gelişleri bir süre erteliyoruz'

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Demokratik Açılımla ilgili çalışmaların devam ettiğini” belirterek, “Bu gelişleri erteliyoruz, dağdan inişle ilgili, eve dönüşle ilgili konuya bir ara veriyoruz” dedi.

TRT 1'deki “Enine Boyuna” programına katılan Atalay, “Zor bir konunun çözümü için uğraştıklarını” ifade ederek, “10 yıl önce soruna çözüm bulmak daha kolay olabilirdi. Bu fırsat iyi değerlendirilmezse bundan sonrası daha da zorlaşacak tabii olarak” diye konuştu.



Türkiye'nin dünyanın en büyük ülkelerinden biri olmak için önemli adımlar attığını dile getiren Bakan Atalay, “Bu prangayı da eğer ayağından atabilirsek Türkiye çok önemli bir sıçrama yapacaktır” dedi.



“Demokratik Açılım çalışmalarının yerli bir proje mi, yoksa dışardan dayatılan bir proje mi olduğu” yönünde sorular bulunduğunun hatırlatılması üzerine Atalay, bu tür söylemlere “üzüldüğünü” belirtti.

Atalay, “Büyük bir özgüvenle sorunlarımızı ele alıyoruz. Türkiye kendine güvenen kendini sorunlarını çözen bir duruma geliyor” diye konuştu.



Çalışmalarda illegal yapıları muhatap almalarının söz konusu olamayacağını kaydeden Atalay, “Ülkemizin geleceği için vatandaşlarımız için bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bunun için de muhatabımız milletimizdir” dedi.

Mahmur kampındakiler

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, demokratik açılım sürecinde Mahmur Kampı'nda yaşayanların Türkiye'ye dönmelerini de öngördüklerini söyledi.



Sürecin en önemli unsurunun silah bırakılarak dağdan inilmesi olduğunu belirten Atalay, teröristlerin teslim olması sırasında yaşananların onaylanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Gelişlere ara veriyoruz

“Bu gelişleri erteliyoruz, dağdan inişle ilgili, eve dönüşle ilgili konuya bir ara veriyoruz” diyen Atalay, şöyle konuştu:



“Bunu bir değerlendireceğiz. Çünkü bunun istismarı oldu. Toplumumuzda bu hassasiyetler var. Toplumumuzun hassasiyetleri bizim için önemli, bunları değerlendireceğiz, ama bizim süreçle ilgili Demokratik Açılım süreci ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası boyutu devam ediyor. Önümüzdeki haftada Dışişleri Bakanımızın yine Irak seyahati olacak. Başbakanımızın İran'da görüşmeleri var. Orada yine bunlar gündeme gelecek. Türkiye bölgede gerçekten çok ileri adımlar atıyor. Komşularımızla ilişkiler Türkiye'nin lehine oluyor. Türkiye bölgede giderek öncü bir ülke oluyor.”



Teröristlerin teslim olması sırasında yaşanan olaylara şehit ailelerinin gösterdiği tepkinin hatırlatılması üzerine Atalay, parti olarak şehitliğin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi.

Atalay, “Bu sürece başladığımızda şehit ailelerinin gönüllerini alan görüşmelerimiz oldu.



Şehitlerimiz bizim için çok değerlidir. Onlar sayesinde bu adımları atıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Biz, şunun için çalışıyoruz; daha fazla şehidimiz olmasın. Şehit ailelerini anlayışa davet ediyorum” diye konuştu.



