Atalay: Coşkulu bir Nevruz bekliyoruz

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Kardeşlik katılımıyla olaylar öngörülmediği için belki daha coşku olacak, coşkulu bir nevruz kutlaması bekliyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, TGRT Haber kanalında katıldığı programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırılara ilişkin soru üzerine Atalay, olayın, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda failleri bakımından aydınlandığını, kimlerin yaptığının ve bunların isimlerinin bilindiğini belirtti.

Saldırılarda can kaybının olmamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Atalay, ''Olayların gelişmesiyle ilgili her şey aydınlandı. Doğrudur, DHKP-C örgütüdür burada olayları yapan'' diye konuştu.

Atalay, olayla ilgili çalışmaların dikkatlice yürütüldüğüne dikkati çekerek, ''Endişe edilecek bir şey yok. Olayları, gelişmeleri kendi profilinin üzerine çıkarmamak lazım, belli bir profilde tutmak lazım. Bu olayı da öyle görmek lazım. Bu, bizim kararlığımızı veya yürüyen çalışmalarımızı engelleyecek şeyler olamaz'' ifadesini kullandı.

Partilere kapımız her zaman açık

Çözüm sürecine ilişkin, ''CHP ile kapıları yeniden açma noktasında sizden yeni bir hamle bekleyelim mi?'' sorusuna karşılık Atalay, ''Bizim kapımız açık. Hep bunu ifade ettik. O teklifimiz yine geçerli. Bu manada bir irtibat, o konuda bir format yine geliştirebiliriz'' ifadesini kullandı.

Diyarbakır'daki nevruz kutlamalar

Atalay, Diyarbakır'da yapılacak nevruz kutlamalarında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajlarının iletileceği belirtilerek, bu kutlamalarda nasıl bir çağrı beklendiğine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti: ''Burada bir kardeşlik katılımıyla olaylar öngörülmediği için belki daha coşku olacak, coşkulu bir nevruz kutlaması bekliyoruz. Yalnız gerginliklerin değil, sevincin, aynen baharın gelişi gibi müjdenin, huzurun, daha iyi günlerin beklendiği bir nevruz. Burada da bu çözüm süreci geleceği daha iyi günler öngörüyor. Yarın tabii o mesaj olacaktır, yani beklendiği gibi İmralı'nın öyle bir şeyi olacaktır.''

Atalay, ''(Çözüm süreci) Yarından sonrasında da inşallah gelecekle ilgili, dışarıya çıkışla ilgili daha somutluklar çıkacak diye umuyoruz ve bekliyoruz''dedi.

Başbakan Yardımcısı Akalay sözlerine şöyle devam etti: 'Şundan emin olsunlar, biz milletimizi rahatsız edecek, o milli duyguları, değerleri rahatsız edecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Aksine milli duyguların güçlendiği, vatandaşların hepsinin devlete güveninin arttığı güçlü bir toplum olacak, istismar edilen konular bertaraf olacak.''