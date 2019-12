-ATALAY CİZRE VE KIZILTEPE'DE SORUN DİNLEDİ CİZRE (A.A) - 01.10.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Biz huzur için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli yaşaması için çalışıyoruz. Dışarıda içeride yaptığımız çalışmalar bunun için. Ülkemizde şiddet ve terörün olmadığı, özgürlüklerin sonuna kadar yaşandığı bir hayat olsun istiyoruz'' dedi. Bakan Atalay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ile incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde Öğretmenevinde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısına katıldı ve Kaymakam Mehmet Ali Sağlam'dan ilçenin sorunlarını dinledi. Daha sonra AK Parti Cizre İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Atalay, teşkilatların gayretlerinin AK Parti'yi ve Hükümeti daha da güçlü hale getirdiğini belirterek, ''Parti teşkilatlarımız bizler için çok önemli. AK Parti teşkilatlarının bu illerdeki ve ilçelerdeki çalışmaları bizim en önemli gücümüz. Teşkilatlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Bölgeye yaptığı ziyarette il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldiğini anımsatan Bakan Atalay, ''Bölgede yürüyen tüm çalışmaları, yatırımları gözden geçirdik. Yöneticilerle güvenlik politikalarını paylaştık. Onlardan bilgi aldık. Biz Hükümet olarak, kamu olarak buradaki hizmetleri daha iyi yürütme gayreti içindeyiz. Bugün bu hizmetleri bir defa daha gözden geçirdik'' ifadesini kullandı. Atalay, yapımı devam eden havaalanlarının bölgenin gelişmesine katkı vereceğine dikkati çekerek, Irak sınırına yakın olan bu havaalanlarının sınır ötesi ticarete de önemli katkı sağlayacağını söyledi. Atalay, Cizre'ye yeni bir hükümet konağı yapılmasına karar verdiklerini, çevre yoluyla da ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Cizre'nin bölgenin en büyük ve tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ancak ilçenin hak ettiği belediyecilik hizmetini alamadığını kaydeden Atalay, şöyle konuştu: ''Cizre'nin suyu yok, bu belediyelerin işi ancak belediye bu görevini yapmıyor. Biz kaynak gönderirken belediyeler arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Belirli kriterler içinde neyi hak ediyorsa belediyelere bunu gönderiyoruz. İster AK Partili belediyeler olsun ister diğer partilerden. Eskiden olduğu gibi iktidar partisine gönderelim, muhalefet partisine az gönderelim diye bir anlayışımız yok. Bizim partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi. Biz adaletliyiz, hep adaletli olacağız. Biz bu adaletsizliği yapmayız. Çünkü aynı zamanda vatandaşı da cezalandırmış oluruz. Ancak bu belediyeler, gönderilen kaynağı hizmete harcamıyor. AK Partili belediyelerin de farkı bu. AK Partili belediyeler, aldığı kaynağı artırarak vatandaşın hizmetine harcıyor. Şırnak ve Şemdinli'nin su sorununu da belediye değil Hükümet olarak biz çözdük. Şimdi ben Hükümetimize Cizre'nin su sorununu da götürüyorum. Detaylı bilgileri aldık. Gördük ki burada su dönüşümlü olarak veriliyormuş. Bazı semtlere hafta bir gün, iki gün su verilebiliyormuş. Bunu tespit ettik. Ben bunu Hükümetimize götürüyorum, umarım bu ricamız Hükümetimizce kabul edilir ve Cizre'nin su sorunu hızlı şekilde çözülür.'' İlçenin okul, öğretmen ve derslikle ilgili sorunlarını da tespit ettiklerini belirten Atalay, ''Eğitim bizim en önemli önceliğimiz. En yüksek ödemeyi eğitime veriyoruz. Gençlerimizin iyi eğitim alması bizim en büyük çabamız. Kız çocuklarımızın okula gitmesini çok önemli görüyoruz. Onun için kız yurtlarının artırılmasıyla ilgili çabamız var'' dedi. Bakan Atalay, Cizre'ye MOBESE sistemi kurulması için de çalışma yaptıklarını söyledi. -''HEPİMİZ VATANDAŞIN HİZMETKARIYIZ''- AK Parti'nin Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde ve beldesinde teşkilatı bulunduğuna işaret eden Atalay, şöyle devam etti: ''AK Parti bütün ülkemizi, bütün vatandaşlarımızı kucaklıyor. Biz bir bölge partisi değiliz. Biz etnik kimlik üzerine çalışan bir parti değiliz. Biz dini kimlik üzerine çalışan bir parti değiliz. Biz bütün vatandaşlarımızı kucaklayan ve ülkemizin her köşesinde var olan bir Türkiye partisiyiz. Onun için teşkilatlarımızın yürüttüğü çalışmalar önemli. Teşkilatlarımızın iyi çalışması bizim gücümüz. Genel Başkanımız teşkilatlara çok önem verir. Teşkilatlarımız bizim başımızın tacıdır.'' Atalay, Türkiye'de hiçbir şehrin bir diğerinden farklı olmayacağını, hepsinde güvenliğin yanı olacağını, hepsinde huzurla yaşanacağını belirterek, ''Bütün şehirlerimizde vatandaşlarımız hiçbir endişe duymadan özgürce yaşayacak. Bütün şehirlerimiz bu hale gelecek. Biz AK Parti olarak insanı öne alıyoruz. Daima politikamız bu 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bizim felsefemiz bu. Devlet insan içindir, insanın huzuru, güvenliği içindir. İnsanımızın rahatı için ne gerekiyorsa yapacağız'' diye konuştu. Bakan Atalay, güvenlik konusunda da daha farklı, ileri bazı uygulamalar yapacaklarını belirterek, ''Vatandaşlarımız her düşüncesini söylesin, özgürce yaşasın. Kimse kimseye baskı yapmaz. Kimse kimseyi korkutamaz. Terörle şiddetle hiçbir yere varılmaz. Bizim istediğimiz terörün, şiddetin olmadığı ve her şeyin özgürce konuşulduğu bir ülke. Herkes siyasetini yapsın. Her şey tartışılsın. Zaten Türkiye'de tartışılmayan hiçbir şey yok. Silah, terör, acımasızca insanları katletme olmayacak'' dedi. Bir soru üzerine Atalay, ''Biz huzur için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli yaşaması için çalışıyoruz. Dışarıda içeride yaptığımız çalışmalar bunun için. Ülkemizde şiddet ve terörün olmadığı, özgürlüklerin sonuna kadar yaşandığı bir hayat olsun istiyoruz. AK Parti geldiği günden beri demokratikleşme yönünde çok adımlar attı. Bunlara devam edecek. Vatandaşımıza hizmeti çok önemli görüyoruz. Güvenlik birimlerimiz başta olmak üzere bütün kamu görevlilerimiz vatandaşımıza daha iyi, daha olumlu, güleryüzlü davranacak. Çünkü biz hepimiz vatandaşın hizmetkarıyız, parti olarak anlayışımız bu'' diye konuştu. Atalay, bir gazetecinin ''Bölgeye yaptığınız ziyarette vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştınız. Bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Halk oylaması sonrası ülkemizde çok farklı bir atmosfer oluştu. Hükümet olarak da çok güçlendik. Vatandaşımız daha büyük bir destek verdi. Vatandaşımızın mesajını ciddiye aldık. Bütün vatandaşlarımıza ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların söylediklerini dinledik. Gösterdikleri büyük sevgiyi gördük. Bu şehirlerimizle ilgili küçük grupların oluşturduğu bazı olaylar nedeniyle diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız yanlış imajlar ediniyorlar. Bu şehirlerimiz yaşanacak şehirler. Bu bölgede vatandaşlarımızın daha huzurlu bir hayata ne kadar susamış olduklarını gördüm. Vatandaşlarımız şahsi isteklerinden çok huzur ve güvenlikle ilgili taleplerde bulundu. Hakkari'de caddeye çıktık, vatandaşlarımızla sohbet ettik, hatırlarını sorduk. Ne kadar memnun oldular. Vatandaşlarımız huzurlu hayat istiyor. Kendi ticaretini sürdürmek istiyor. Daha iyi konutlarda yaşamak istiyor. Çocuklarıyla, ailesiyle daha refah içinde hayat sürmek istiyor. İnşallah biz bu ortamları sağlamak durumundayız. Şuna inanıyorum, terör ve şiddetin gölgesi gitsin, bizim bu şehirlerimiz yaşanacak şehirlerdir ve o hale gelecektir.'' Bakan Atalay, daha sonra bir süre ilçe merkezinde gezerek vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Atalay'a bölgede, ziyaret ettiği diğer il ve ilçelerde olduğu gibi vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. -''TÜRKİYE'DE OLUMLU BİR ATMOSFER OLUŞTU''- Atalay, buradaki incelemelerin ardından helikopterle Mardin'in Kızıltepe ilçesine geçti. Atalay, Kızıltepe'de cuma namazını kıldıktan sonra, bölgeden ayrılırken Mardin Havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Atalay buradaki açıklamasında, bölgeye yaptığı ziyaretin çok faydalı ve değerli olduğunu söyledi. Halk oylamasının ardından Türkiye'de olumlu bir atmosferin oluştuğunu ifade eden Atalay, şöyle devam etti: ''Biz de halk oylamasının ardından çok kapsamlı yeni çalışmalar başlattık. Hükümet olarak hem terör konusunda, hem güvenlik konusunda ve toplumuzu tedirgin eden diğer sorunlarla ilgili birbiriyle irtibatlı, yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bunun yurt içi yurt dışı boyutu var. Halk oylamasından sonra oluşan bu olumlu atmosferi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ziyaretimizde vatandaşlarımızla görüştük. Onları dinledik. Onlara mesajlar verdik. Gittiğimiz bütün şehirlerde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onlarla konuştuk, çaylarını içtik, hatırlarını sorduk. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisini gördük. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu görüşmelere ihtiyaç var, onlar da bunu söylüyorlar. Vatandaşlarımızın daha fazla huzuru ne kadar özlediklerini de gördük. Herkes huzurla güven içinde daha ileri bir hayatı özgürce yaşamak istiyor.'' Ziyareti sırasında bölgede yetkililerle bir araya geldiklerini, yürütülen çalışmaları, yatırımları değerlendirdiklerini ifade eden Atalay, Hükümet olarak demokratikleşme ve özgürlük alanlarını genişletme çalışmalarının bütün hızıyla devam edeceğini söyledi. Atalay, şunları kaydetti: ''Güvenlik tedbirlerini düşünürken asla özgürlük, güvenlik dengesini bozmadık, bozmayacağız. Bizim bütün arzumuz bütün şehirlerimiz, ülkemizin her köşesi, güvenli ve huzurlu olsun, herkes korkusuzca ve özgürce yaşasın. Herkes bütün düşünce ve taleplerini özgürce dile getirsin. Kimse kimseye baskı yapmasın terör ve şiddet olmasın. Terör ve şiddet olduğunda zaten makul şeyler konuşulamaz hale geliyor. Yoksa Türkiye her şeyin konuşulduğu bir ülke. Özgürlük ve güvenlik dengesi çok önemli. Birini diğerine ezdirmemek zorundayız. Bu denge bozulursa, toplumsal huzur da bozulur. Bunun için de ne özgürlüğü güvenliğe, ne de güvenliği özgürlüğe feda etmeden, ikisini en iyi şekilde yürüterek vatandaşlarımızın özgür, rahat yaşamaların sağlayacağız. Bölgede en çok vatandaşlarımızın coşku ve ilgisini ve huzurlu hayat isteğini gördük. En çok bunu vurgulamak istiyorum.'' Bakan Atalay, daha sonra özel uçakla Mardin'den ayrılarak Ankara'ya gitti.