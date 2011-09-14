-Atalay: Ciddi tedbirler içerisindeyiz LEFKOŞA (A.A) - 14.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de tek yanlı petrol arama girişimleri konusunda, Doğu Akdeniz'in kimsenin özel alanı olmadığını belirterek, ''Türkiye burada çok ciddi tedbirler içerisinde; hem güvenliği açısından hem de tabi buranın ekonomik alan olarak değerlendirilmesi açısından'' dedi. Başbakan Yardımcısı Atalay, KKTC'de gazetecilerin, Rumların petrol arama girişimleri ve Rum lider Dimitris Hristofyas'ın ''geri adım atmayacağız'' yönündeki sözleri hatırlatılarak, ''Türkiye'nin tavrının ne olacağı'' yönündeki soruları üzerine şunları söyledi: ''Hepsini takip ediyoruz. Bizim de tedbirlerimiz var, güvenlik olarak... Doğu Akdeniz kimsenin özel alanı değil. Türkiye burada çok ciddi tedbirler içerisinde; hem güvenliği açısından hem de tabi buranın ekonomik alan olarak değerlendirilmesi açısından. Bunlar, son günlerde İsrail ile de gelişen atmosferle irtibatlı gelip geçici şeyler. Biz hepsini hassasiyetle takip ediyoruz.''