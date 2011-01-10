-ATALAY: CHP YARGIYA GİTSİN ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na yönelik iddialarıyla ilgili ''Somut olarak giderler yargıya, yargı da bu konuları değerlendirir, birşey varsa ortaya çıkar... Bu ucuz hafiyeliklerle Türkiye'de anamuhalefet liderliği yapılmaz'' dedi. Atalay, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Türk İdareciler Derneği tarafından Rixos Hotel'de düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na yönelik idialarını hatırlatması üzerine Atalay, ''Somut olarak giderler yargıya, yargı da bu konuları değerlendirir, birşey varsa ortaya çıkar... Bu ucuz hafiyeliklerle Türkiye'de anamuhalefet liderliği yapılmaz'' dedi.