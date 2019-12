-ATALAY: CHP İFTİRA MEZARLIĞI ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığına yönelik iddialarıyla ilgili, ''CHP'yi bu tür iftira dosyalarının bir mezarlığı olarak görüyorum ve ileride de öyle kalacaklar, asla iktidar olamayacaklar'' dedi. Atalay, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Türk İdareciler Derneği tarafından Rixos Hotel'de düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığıyla ilgili iddialarının hatırlatılması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını ''çok sorumsuzca ve anamuhalefet partisi liderine yakışmayan bir ifade'' olarak gördüğünü söyledi. Kendi dönemlerinin en önemli boyutunun yolsuzlukla çetelerle organize suç örgütleriyle mücadele olduğunu ifade eden Atalay, Türkiye'nin güvenlikle ilgili en çok olumlu adımı bu dönemde attığını kaydetti. Özellikle organize suç örgütleri ve çetelerin çökertildiği bir dönem yaşandığını vurgulayan Atalay, ''Onları rahatsız eden aslında bu. Onlar bunu biliyorlar. Biz tabi laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz'' dedi. İçişleri Bakanlığının her tasarrufunun, her idarede olduğu gibi yargıya açık olduğunu belirten Atalay, özellikle teftiş raporlarıyla ilgili alınan her kararın mutlaka yargıya gittiğini, hem itiraza açık olduğunu hem de Danıştaya gittiğini bildirdi. ''Böyle genellemelerle bir bakanlığı böyle suçlamak devlet adamlığıyla siyasetle bağdaşmaz'' diyen Atalay, şöyle devam etti: ''Ayrıca bir boyut daha var, bunu tekrar hatırlatıyorum. Bunları ya bilmiyorlar, kendilerine sağlıklı bilgi gelmiyor veya da kasten söylüyorlar. Rüşvetle yolsuzlukla ilgili herhangi bir iddia, kamu görevlileriyle ilgili direk Cumhuriyet Başsavcılığına gider, bakanlığın iznine falan gerek yoktur. Teftiş elemanları bile inceleme yaparlarsa ve böyle bir şeye rastlarlarsa direk savcılığa bildirirler. Yine bakanlığın bu konuda bir karar alması gerekmez. Bunlar çok kolay bilinebilecek şeyler ama bunları ısrarla söylüyorlar. Ben bunları bilmedikleri kanaatinde de değilim ama bir iftira atılıyor. Genel bir kuraldır biliyorsunuz, iftira atıyorlar 'tutmasa da izi kalır' diyorlar. İzi kalsın diye bunları söylüyorlar ama Allah'a şükür izi falan da kalmaz, kalmıyor. Vatandaşlarımız bunları biliyor. Bakın biz kaçıncı seçimi yaşıyoruz, bir seçimi daha yaşayacağız o zaman da görecekler. Her seçimde vatandaşımız partimize daha fazla destek veriyor. Bu konularda vatandaşımız bizim ne yaptığımızı çok iyi biliyor. Böyle bir büyük bakanlığı bu şekilde suçlamak tabi hiç uygun bir şey değil. Sayın Genel Başkan böyle ucuz hafiyeliklerle sürekli siyaset yapıyor. Belediye başkanlığı döneminden, işte Meclisteki bütçe görüşmelerinde ve şimdi... Ama bu ucuz hafiyelik, altı dolu olacak, altından bir şey çıksın.'' -''ALLAH'TAN İKTİDAR OLMUYORLAR''- CHP'nin bu konuda kimseye söyleyecek bir sözü olmadığını kaydeden Atalay, ''Kendi partisinin harcamalarının hesabını veremeyen bir partidir CHP. Yargı kararıyla bu sabit olmuştur. Önce onları bir aydınlatsınlar'' dedi. Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Allah'tan iktidar olmuyorlar, bir tane parti kendisinin bütçesine sahip olamıyor, harcamasının hesabını veremiyor. Zaten iktidar olamamalarının da sebepleri bunlar. Şimdi iktidar olamayacağı için de sürekli bu iftira dosyaları... Bakanlığımızla ilgili bir ifade kullanmış biz onları reddediyoruz, iade ediyoruz. Ben aslında CHP'yi bu tür iftira dosyalarının bir mezarlığı olarak görüyorum ve ileride de öyle kalacaklar, asla iktidar olamayacaklar. Bu tür iftira dosyalarını, senaryolarını çoğaltacaklar. İftira dosyalarının bir mezarlığı olarak da CHP anılacak. Bugüne kadar böyle çok iftiraları oldu ama kendi ellerinde kaldı. Bizim her şeyimiz şeffaf. Kamu yönetimine büyük şeffaflık getirdik. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok ve biz bırakın bir şeylerin üzerini örtmeyi nerede karınlık bir oda varsa, bir kapı varsa, bilinmeyenler varsa onların üzerine gidiyoruz. Bu dönem İçişleri Bakanlığının en önemli fonksiyonu bu; çete, mafya, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla mücadele... İşte her gün görüyorsunuz bir yerlerde bir şeyler çıkıyor. İşte gümrüklerde falan olanlar... Nerede bu tür şeylerle uğraşanlar varsa, yanlış işlerle hiçbirisi yanlarına kalmaz, kalmayacak. Bu dönemin farkı bu bunu bilsinler.'' -''UCUZ HAFİYELİK YERİNE VİZYON ÜRETSİN''- İçişleri Bakanı Atalay, ''Sayın Genel Başkan ucuz hafiyelikle ve böyle koskoca kurumları genellemelerle suçlayacağı yerine Türkiye'ye vizyon üretsin, politika üretsin. Böyle senaryolarla ve sırf iktidar eleştirileriyle hiç kimse iktidar olmamıştır. Umut üreteceksin, vizyon üreteceksin, Türkiye'nin geleceğine ilişkin politikalar üreteceksin. Vatandaş da onlara bakarak size destek verecek'' dedi. Atalay, ''Kılıçdaroğlu, böyle büyük bir bakanlığı suçladığı için böyle ifadeleri kullandığını'' söyledi. Bir gazetecinin ''Tahliyelerle ilgili İçişleri Bakanlığı bir önlem alıyor mu?'' sorunu da Atalay, ''O konularda hukukun gerektirdiği neyse onu yaparız. Biliyorsunuz polis böyle durumlarda adli kolluk görevini görür. Yani o konularda adliyenin verdiği görevleri daima yapar. Sorumluluğu neyse onları yapar, yapıyor'' karşılığını verdi.